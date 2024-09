Justin Timberlake se declara culpable por conducir ebrio

Justin Timberlakefue arrestado la madrugada del martes 18 de junio en Long Island, Nueva York. Pocas horas después fue puesto en libertad sin fianza y acusado de conducir en estado de ebriedad. Según los registros judiciales, el cantante, detenido por saltarse un stop y no mantener el coche en su carril, le dijo al agente de policía que se había "tomado un martini". El incidente ocurrió después de cenar con amigos en The American Hotel, un establecimiento exclusivo de la zona.

Ahora el exlíder de la banda N'Sync se ha declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y asume la multa de 500 dólares y las 25 horas de servicio comunitario que deberá prestar el próximo año. Se ha librado de la pena de cárcel, aunque se le retirará el permiso de conducir durante 90 días.

Un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village explicó que en el momento de su detención el cantante mostró un movimiento desigual del globo de los ojos cuando se le pidió que siguiera el giro de una pequeña linterna, una prueba suficiente para colocar al sospechoso de ebriedad bajo arresto. El agente describió además sus ojos "inyectados en sangre y vidriosos" y añadió que "tenía un habla más lenta, andaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas".

Justin Timberlake appears at court over DUI case PETER FOLEY Agencia EFE

Edward Burke Jr., abogado de Timberlake, emitió un comunicado declarando que "esperan defender enérgicamente a Timberlake contra estas acusaciones" y que "tendrán mucho que decir en el momento apropiado". Dos meses después, el artista ha expresado su arrepentimiento ante los medios y reconoce que "podría haber tomado una decisión diferente". Admite que el error le ha servido para aprender y pide a los medios que le ayuden a difundir un mensaje contra el consumo de alcohol: "Incluso si has tomado sólo una copa, no te pongas detrás del volante".

Este no es, sin embargo, el primer problema de Timberlake con el alcohol. Hace 18 años, admitió haber sufrido adicciones, también con las drogas: "Me emborracho completamente, he consumido mi parte justa de drogas", declaró.

Cuando formaba parte del grupo NSYNC, se ganó a pulso la fama "chico malo" por sus excesos y polémicos comentarios, como los que dirigió contra su ex, Britney Spears. Según contó en su autobiografía "Hindsight: And all the things I can’t see in front of me", comenzó a consumir marihuana en la adolescencia, un hábito que derivó en problemas de adaptación y fracaso escolar. A las drogas se unió el alcohol, un problema que a sus 41 años parece no haber superado completamente.