«Llámame Genevieve»: el renacer de Genoveva Casanova, la sirenita y el rey de Dinamarca

Exesposa, madre y amante. Liberal y tradicional. Remilgada y atada al escándalo. Noble y plebeya. ¿Cuántas Genoveva habitan en esta mexicana de voz aniñada que, según los analistas, provocó que la mismísima reina de Dinamarca precipitase su abdicación? Parece sacada de una novela y, aunque sea de carne y hueso, su biografía se presta a llenarla de elementos fantasiosos.

Genoveva Casanova da la cara por fin con sus primeras palabras tras lo sucedido Europa Press

En agosto sufrió una embolia que terminó en un infarto y un derrame. Nos lo contó desde el hospital y nuestro corazón quedó encogido en un puño. Ahí lo mantuvimos, imaginándola convaleciente y doliente, hasta que nos informaron de su presunta, fantasmagórica, mítica, posible, argüida y probable noche del ya rey de Dinamarca, Federico X, en su domicilio madrileño. Desapareció y en nuestro delirio creímos ver a la desdichada protegiendo su honor, su verdad y su intimidad en el refugio donostiarra de Arbaizenea, la finca que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la duquesa de Alba. En este palacete debió de llorarle lo suyo al conde de Salvatierra.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Resignada a su destino plebeyo, Genoveva Casanova ha vuelto y su reaparición merece que la acompañemos del mito del Ave Fénix, ave fabulosa que, después de fundirse en una llamarada multicolor, resurgió de sus cenizas al calor del fuego.Eterna, más joven, fuerte y con el don de recordar lo aprendido en su vida anterior. La amiga del rey Federico X ha renacido más bella, mediática, indispensable, cálida, cercana y próxima, pero más inalcanzable que nunca. La mexicana tiene ese acento suave que encandila a los hombres, desde su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, su gran defensor y apoyo, hasta el hijo de un Premio Nobel, pasando por el rey sol mexicano.

Genoveva Casanova junto a su perro Instagram

Ha tomado prestada la famosa frase de la tonadillera «dientes, dientes». Porque ya se sabe que quien ríe el último ríe siempre mejor. Después de todo el revuelo de la visita del entonces príncipe díscolo danés, el tiempo le ha dado la razón. Si antes venía como príncipe despistado, sin motivos laborales, ahora se presenta con galones de rey y sin necesidad de exponer motivos reverenciales.

Aunque jugó al despiste, Genoveva no ha estado estos meses desaparecida, sino en «modo avión». Desde San Sebastián a Miami, pasando por Londres, Sevilla y su añorado México lindo. Le encanta cantar y bailar. Es verdad que parece más sosa de lo que es, pero suple su apariencia ñoña con atractivo y una imagen arrolladora. Es una de esas personas que gana en las distancias cortas y una mujer que gusta por igual a hombres y mujeres. A ellos, por motivos más que evidentes; a ellas, porque no molesta, aunque la reina Mary pueda pensar lo contrario. Tiene «ilusión», gancho y también programa de televisión. Es una de las participantes confirmadas para la nueva temporada en Antena 3 de «El Desafío», junto a Vic, la nieta del Emérito. Una y otra darán al programa un tono regio que resultará muy expectante. Estamos deseando ver cómo hace la prueba de la apnea, aunque sospechamos que la de la amnesia la tiene más que superada, puesto que no es novata en estos lares. Recordemos que se ocultó detrás de una máscara, exactamente de caniche, en el famoso programa «Mask Singer». Después pasó por «Masterchef Celebrity», donde recogió el dudoso honor de ser la primera expulsada de su edición.

Un trasnochador 'MasterChef Celebrity 8' se cobra su primera víctima: Genoveva Casanova RTVE

Avisa que llega muy en forma, una vez superado el susto que le dio la salud. Se cuida y se nota. Su aspecto no solamente es más estilizado, sino que emite y transmite un aire de elocuente serenidad. ¿El yoga? ¿Los larguísimos paseos con sus perros, parte ya inseparable e indispensable de su rutina diaria? ¿O qué, si no? Lástima que algún paparazzi, que la ha sorprendido en un inoportuno descuido con chándal y el pelo a la virulé, deja constancia que, como el resto de los mortales, Genoveva no es sublime 24 horas al día.

Ni siquiera ahora que se ha europeizado. Su cabello rubio ceniza, que le daba un aspecto previsiblemente conservador y americano, ha virado en discreto rubio nórdico a golpe de mechas «balayage». Así ha resurgido este ave fénix en su cuenta de Instagram, donde se define como publicista y experta de marketing. Y en un golpe de glamour, regala a sus seguidores su «claim» o reclamo más inspirador: «Love is the only way». Es idioma patrio, el amor es el único camino. ¡Güey! «Oh, l’amour», debería replicar su nuevo yo sofisticado. Para más inri, la mexicana más famosa ahora se hace llamar Genevieve. En galés, «blanca como la espuma del mar».

Página de Instagram de Genoveva Casanova Instagram

Es la nueva y enigmática identidad de Genoveva Casanova. Por prescripción médica, se alejó de las redes sociales para mantenerse ajena al revuelo que desató su paseo nocturno con Federico de Dinamarca. Desde finales de noviembre no había vuelto a dar ninguna señal en su perfil de Instagram. Ahora está de vuelta y agradecida a quienes se han preocupado por ella. Regala la mejor de sus sonrisas acompañada de su perro Taj (Mahal), símbolo del amor de un rey a su princesa y monumento a la pasión eterna. No hay que leer mucho entre líneas para saber que la Sirenita sigue esperando al de Copenhague.