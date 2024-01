Margot Robbie y sus millonarias razones para seguir vestida de Barbie

El rosa chicle con el que la actriz Margot Robbie ha teñido su universo empieza a resultar empalagoso a la vista, pero no a ella. Este color, que habitualmente simboliza amor recién nacido, suavidad, protección, sensibilidad e inocencia, ha tomado en ella la fuerza del rojo poderoso, sobre todo en sus números. Su personaje en Barbie ha aumentado su fortuna en unos 60 millones de dólares. Solo por su interpretación podría haber cobrado 12,5 millones, de acuerdo con la cifra publicada por Variety. A ello habría que sumar sus ingresos como productora de la película, unos 50 millones de dólares. La web Celebrity Net Worth calcula que su patrimonio sería ahora 60 millones más alto.

Margot Robbie vuelve a ser nuestra Barbie de confianza. ANDY RAIN EFE

A sus 33 años, la actriz australiana, de origen humilde, ha conseguido encarnar uno de esos personajes femeninos empoderados que tanto deseó y dar un giro al enfoque de la famosa muñeca de Mattel. Con su interpretación ha querido romper con el estereotipo de mujer rubia, absurdamente perfecta y protagonista de un cuento de hadas irreal. En 2019, su nombre ya figuraba como una de las actrices mejor pagadas del mundo, con un patrimonio de 23,5 millones de dólares, según Forbes. Además, es un rostro muy reclamado por las marcas publicitarias.

Su vida, un cuento con final feliz

Abandonada por su padre, junto a su madre y sus tres hermanos, su vida no ha sido del color rosa al que ahora se aferra. Trabajó desde muy joven para salir adelante en oficios como venta de artículos de surf, limpieza de casas o cajera de supermercado. La descubrió un director de cine independiente y enseguida dio el salto a la televisión australiana como Donna Freedman en la serie Neighbours, que le valió dos nominaciones a los Logie Awards, auténtico trampolín para una vida plagada de éxitos.

Margot Robbie protagonista de La Leyenda de Tarzán larazon

La suerte no ha estado de su parte en los Globos de Oro, a pesar de las nueve nominaciones con que contaba la película, incluida su candidatura a la mejor actriz de comedia o musical. Barbie ha tenido que conformarse con levantar solo dos de los Globos de Oro a los que optaba. Uno, el premio de consolación de Mejor logro en taquilla. El otro fue para Billie Eilish por la canción de la película.

No obstante, no se descarta la posibilidad de que un "gran y loco musical" sobre Barbie con la directora Greta Gerwig. Cuando se le preguntó sobre tal posibilidad, Margot respondió: "Créanme, esta no es la primera... Esta no es la primera vez que pensamos en ello, sí. Es muy divertido cuando puedes convertir todo en un gran y loco número musical. Todo es infinitamente más divertido".