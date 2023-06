Una nueva denuncia de violación contra Bill Cosby: “Se aprovechó de ella en su peor momento, en pleno duelo por la muerte de su hijo”

Alos 85 años, el actor Bill Cosby sigue sumando acusaciones de violencia sexual en su contra: una mujer asegura que la drogó y la violó en 1969. Esta denuncia se suma a otras, efectuadas por otras cinco mujeres en enero ante la Corte Suprema de Nueva York. En este caso, quien lo acusa de abuso es la exmodelo Victoria Valentino, quien presentó su propia demanda en la Corte Superior del estado de Los Ángeles.

Valentino, quien tiene 80 años, ya había presentado una demanda en 2014. Sin embargo, volvió a acudir a la Justicia luego que el estado de California decidiera extender, desde enero, el tiempo máximo que la ley establece para denunciar este tipo de delitos desde el momento en que fueron cometidos.

En su demanda, la mujer aseguró que el actor la drogó y la violó en medio de un encuentro fortuito que comenzó en un restaurante de Los Ángeles en 1969. La exmodelo alegó que el protagonista de The Cosby Show se acercó a ella al verla llorar por la muerte de su hijo de 6 años y le ofreció una pastilla. "¡Toma esto! Te va a hacer sentir mejor. Nos va a hacer sentir mejor", afirmó que le dijo.

El abogado de Valentino hizo llegar a la prensa estadounidense un comunicado en el que asegura que el actor abordó a su defendida y "se aprovechó de ella en su peor momento, en pleno duelo por la muerte de su hijo".

"El trauma que me infligió no solo me afecta a mí, sino a mis hijos y nietos", expresó la mujer en el comunicado. Y agregó: "Al romper mi silencio y decir mi verdad, espero que esto sirva como legado para mi familia. Y también que ayude a otros sobrevivientes, que aún están encontrando sus propias voces, [para que sepan] que la esperanza y la curación son posibles".

A pesar de que el actor ya fue condenado por un hecho similar y deberá enfrentar en poco tiempo procesos judiciales similares, su portavoz, Andrew Wyatt, le aseguró a People que la demanda es parte de "un ataque a los hombres negros en los Estados Unidos".