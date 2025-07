﻿Irene Villa se recupera ya de su operación de espalda: "Me han puesto una vértebra de titanio"

A principios de la semana pasada, Irene Villa ingresaba en el Hospital Universitario Quirino Salud de Madrid para someterse a una cirugía de columna. La intervención resultó satisfactoria y un día después de salir del quirófano recibía el alta.“ Gracias a Dios todo fue bien y ya estoy en mi casa recuperándome”, nos asegura, feliz, la periodista.

- ¿En qué consistió la intervención?

- Tuvieron que ponerme una prótesis de titanio en la vértebra C5. Y me ha operado el doctor Ignacio Álvarez, el mismo que ya me operó hace diecisiete años para implantarme otra prótesis. La recuperación está siendo muy satisfactoria y por eso me enviaron para casa veinticuatro horas después de la intervención.

- Su familia no se separó prácticamente de au lado en el hospital.

- Si, mi marido David, mi padre… me daban ánimos continuamente, porque entenderás que yo me sentía un poco nerviosa. Ahora, mi mejor medicina es su apoyo y la de mis tres hijos, Hael, Eric y Eric. los niños me recibieron en casa con una fiesta.

- Todavía le cuesta hablar…

- Es que he estado intubada y, quieras que no, queda alguna secuela. Pero, vamos, con descanso y siguiendo los consejos médicos todo va estupendamente.

- ¿Era completamente necesario operarse?

- Si, porque llevaba mucho tiempo con fuertes dolores en el lado izquierdo, que me radiaba, y tenía miedo de que fuera otra hernia, me hicieron una resonancia y, efectivamente, era una hernia, igual a la que sufrí hace diecisiete años mientras estaba esquiando, se me salió el disco y me pusieron titanio. Lo mismo que han hecho ahora. El titanio es maravilloso, me lo pusieron y al día siguiente ya estaba en casa. Así que todo ha salido de lujo.

- Menuda alegría.

- Claro, me encuentro feliz, súper contenta, ya no tengo dolores y el pinzaniento de la C5 ha desaparecido. Me ha quedado una cicatriz y mi marido me dice que me la piensa borrar a besos, ja, ja, ja.