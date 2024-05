La otra versión de la ruptura de Javier Milei y Fátima Flórez: otro hombre

La crisis diplomática entre España y Argentina sigue dando titulares a ambos lados del Atlántico y la polémica está lejos de solventarse. A Javier Milei se le acusó por parte del gobierno de Pedro Sánchez de consumir supuestamente sustancias ilegales. Esto provocó que el mandatario argentino centrase la diana de todos sus dardos envenenados en su homólogo español, incluso mentando a su esposa, Begoña Gómez, a la que incluso llamó corrupta. El cruce de descalificativos ha ido a más y con ello la repercusión diplomática, con retirada de profesionales encargados de estrechar lazos en las embajadas. El escándalo es mayúsculo, pero Javier Milei se siente cómodo en la polémica, de ahí que incluso mientras libra su guerra contra el líder socialista, también capea el temporal de su parcela más íntima. Y es que ha salido a la luz una nueva versión que explicaría su ruptura con Fátima Flórez y que apunta a que no fue tan amistosa como se vendió en un primer momento. De hecho, entra en juego otro hombre. Una tercera persona en discordia.

Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, raises his arms at his campaign headquarters after polling stations closed during primary elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Aug. 13, 2023. Natacha Pisarenko AP

Los problemas diplomáticos no son los únicos que afronta el presidente de Argentina. El pasado mes de noviembre decidió romper su relación con la humorista Fátima Flórez, a la que conoció en un programa de televisión a principios de 2023. La que ha sido primera dama durante unos meses salió de su vida un año después de anidar en su corazón, según dijeron los protagonistas en su día por una cuestión estrictamente profesional. Sus respectivos trabajos no eran compatibles, como así reconoció el político tras semanas de rumores. Se alegraba del éxito profesional cosechado por su novia y que le había valido “numerosas propuestas laborales” más allá de su país que les mantendría separados.

“Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, se podía leer en su comunicado vía redes sociales. Pero ahora hay versiones enfrentadas que echan por tierra ese buen rollito vendido el pasado mes de noviembre. Es más, se habla ahora de que la humorista habría retomado el contacto con el que fuese su exmarido, Norberto Marcos, con el que podría haberse dado una nueva oportunidad, según lo que mantiene Nancy Duré en ‘Socios del espectáculo’. “Fátima habló con Norberto. Hubo una charla con él, la van a negar como negaron un montón de cosas, pero la charla existió”, mantiene la periodista, muy convencida de la veracidad de su información.

Javier Milei con Fátima Flórez Redes sociales

“Fátima extraña a Norberto. No solo como pareja, sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Entabló nuevamente diálogo con Norberto. La semana que viene volverá a Buenos Aires y seguramente habrá un encuentro cara a cara”, añade Nancy Duré, que no se queda ahí. Asegura que Fátima Flórez lleva un tiempo echando tanto de menos a su ex, que podría haber sido el detonante de su ruptura con Javier Milei, aunque se ha preferido silenciar este punto para no hacer daño en la figura pública del político. Con ello, recuerda cómo la humorista no pudo contener las lágrimas en un camerino mientras confesaba que echaba de menos su matrimonio con Norberto Marcos, con el que estuvo más de 20 años: “Yo venía diciendo que ellos hablaban, por más que lo negaban”, subrayó ante la certeza de que volverán a desmentir sus palabras, pero firme en que cuenta su verdad.