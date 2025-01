Pamela Anderson casi muere asesinada en un avión por un error

Pamela Anderson se siente cada vez más realizada a nivel personal, pero por fin en el terreno profesional a sus 57 años. Muchas veces ha considerado que su exuberancia y su pasado como icono de sensualidad le ha puesto freno a la hora de demostrar sus dotes interpretativas. Algo que por fin ha atajado cuando está arrasando con ‘The Last Showgirl’, película que le ha valido incluso una nominación al Globo de Oro. Está dispuesta a dejar su pasado atrás, aunque no reniega de sus grandes éxitos, para centrarse en un futuro prometedor, ahora alejada de la esclavitud a la que se vio sometida por su propia belleza. Ya no pelea por ser la más hermosa, pues ha vivido siempre con este título, al igual que la más explosiva de ‘Los vigilantes de la playa’. Ahora quiere presentarse al mundo como una mujer renovada, lo que le hace conceder entrevistas que ayuden al público a conocerla un poco mejor, ahora sin filtros ni maquillajes.

Pamela Anderson en la alfombra roja de la 72ª edición del Festival de San Sebastián Agencia EFE

Por ejemplo, la actriz ha concedido una impactante entrevista al podcast ‘Happy Sad Confused’, donde ha dejado a muchos en shock. Y es que siempre se le ha considerado un icono amado por el público –a veces demasiado, traspasándose la línea de lo decoroso-, pero un fan estuvo a punto de acabar con su vida en un avión. Eso sí, no parece que fuese precisamente fan suyo, pues el individuo la confundió con una integrante del grupo de música ‘The Chicks’. No le era de especial simpatía esta banda, pues con tan incómodo error al reconocerla quiso agredirla, poniendo su vida en juego, al tratar de asesinarla. Por suerte, no pudo cumplir su cometido, pues el equipo que trabaja a bordo del avión tuvieron el acierto de salvarle la vida, al actuar de manera eficaz para librarle de su agresor.

“¿Recuerdas todo ese asunto de Dixie Chick?”, introducía la cuestión Pamela Anderson. Hacía referencia a la cantante que durante un show criticó a George Bush por invadir Irak, como así le recordó al presentador del espacio, Josh Horowitz. Lo hacía para entrar de lleno en una cuestión que está dejando mucho estupor en las redes sociales, aunque también mucho comentario jugoso entre chanzas, ahora que se sabe que su vida ya no corre peligro. Eso sí, casi estamos ante una tragedia: “Una vez estaba en un vuelo y un tipo se me acercó y me dijo: ¿Sabes lo que este país ha hecho por ti?”. Se quedó helada, no supo reaccionar y mucho menos por qué se había metido en un problema sin pretenderlo ni esperárselo.

Pamela Anderson en la ceremonia de clausura del Festival de San Sebastián. Gtres

Y es que seguidamente el individuo se abalanzó sobre Pamela Anderson como un loco, dispuesto a causarle el mayor dolor posible o incluso la muerte, como así continúa explicando la actriz: “Una azafata tuvo que esposarlo a la silla, porque estaba intentado atacarme. Él pensaba que yo era una Dixie Chick”, desvelaba en su entrevista. “Casi me mata en un avión”, dice, y encima no era por mérito propio. Algo que le ha perseguido durante un tiempo a modo de trauma, por el miedo que experimentó y la inseguridad que sentía, lo que le impidió volar: “Estaba muy asustada”.