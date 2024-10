Rafa Nadal celebra su quinto aniversario de boda: recordamos aquel momento

Rafa Nadal apura sus últimos días como deportista profesional después de anunciar su retirada. Después de su participación en la Copa Davis en Málaga, que se celebrará entre el 19 y el 24 de diciembre, el jugador pondrá fin a una legendaria carrera que puede resumirse en 22 títulos de Grand Slam, 14 Roland Garros y una gran fortuna.

Rafa Nadal Agencia EFE

Sin embargo, su mayor éxito tiene nombre de mujer: Xisca Perelló. Con ella disfrutará su retiro de oro y con ella celebra hoy su quinto aniversario de boda con la familia ampliada tras el nacimiento de su único hijo, Rafa. La pareja se casó el 19 de octubre de 2019, después de un largo noviazgo, casi dos décadas. Desde su discreción, ella ha sido su principal sostén durante todo este tiempo de competición y así lo ha reconocido Rafa cuando ha tenido ocasión. La última, el mismo día que anunció su despedida: "Mery, mi mujer... llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la alegría necesaria para continuar".

Xisca Perelló con look parisino. Gtres

Se conocieron a través de Maribel, hermana del tenista y amiga de la infancia de Xisca. Estudiaban juntas en el colegio Pureza de María de Manacor, en Mallorca, y lo que pudo nacer como una relación casi familiar enseguida se convirtió en un flechazo en toda regla que derivó en noviazgo y posterior matrimonio. Siempre desde la más absoluta reserva, a pesar de que ha sido su eterna compañera en la pista y en la intensa vida social del tenista.

Hoy hace cinco años, la pareja se dio el tradicional "sí, quiero" en la finca mallorquina de Sa Fortalesa. Fue una ceremonia íntima, oficiada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que compartieron con unos 300 invitados. Entre ellos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, Feliciano López o Carlos Moyá, con sus parejas, Sandra Gago y Carolina Cerezuela. Su deseo de mantener ese carácter reservado en sus vidas privadas les llevó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad con el fin de alejar a los medios de comunicación, decisión muy comentada en aquellos días.

Xisca Perelló y su nueva vida de casada con Rafa Nadal larazon

El interés suscitado desafió cualquier medida y los reporteros pudieron anticipar algunos detalles, como la firma del vestido de novia, Rosa Clará. El mismo día de la boda por fin se pudo apreciar el diseño, una pieza blanca de cuerpo entallado, manga larga de tul transparente y cuello redondo, confeccionado en líneas verticales de pedrería y bordados, cosidos a mano, de encaje francés e inspiración 'art déco', que combinaron motivos gráficos y florales. La falda de línea evasé y confeccionada en crepé de seda natural incorporó una ligera sobrecola extraíble, añadida sobre la cola principal que caía desde la cintura.

Rafa lució un chaqué gris con corbata en la misma tonalidad y camisa blanca, realizado por Brunello Cucinelli, un clásico modista italiano cuyas prendas se elaboran completamente a mano.

El menú, compuesto por un canelón clásico de carnes con bechamel de trufa, una lubina al papillote con verduritas y un postre de limón, corrió a cargo de Santi Taura, un conocido restaurador mallorquín que reinterpreta la cocina de la tierra sin descuidar las raíces. La celebración continuó por la noche y la cena fue ofrecida por Maca de Castro con la ayuda de Andrés Moreno, dueño de Sa Punta, un restaurante de cocina típica mediterránea, propiedad de la familia Nadal.

Ahora el tenista podrá disfrutar más de su vida familiar, de su isla natal y su casa, ubicada en Porto Cristo, de casi una hectárea de superficie.