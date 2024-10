Rafa Nadal reconoce el sacrificio de su mujer, Mery Perelló, con unas preciosas palabras

Rafa Nadallleva planteándose la retirada desde hace mucho tiempo, pero era un paso que se resistía a dar. Ha crecido toda su vida con una raqueta en la mano y despedirse del tenis a nivel profesional es muy difícil, aunque entiende que ha llegado el momento. Después de haber hecho Historia en el deporte español, el tenista ha experimentado estos últimos dos años momentos personales que le han hecho replantearse su vida. Casarse con su mujer, Mery Perelló, y convertirse en padre del pequeño Rafael, ha trastocado sus prioridades y ahora siente que ha llegado el momento de centrarse en exclusiva en disfrutar de los frutos cosechados a lo largo de su fructífera carrera. Este jueves 10 de octubre ha dicho adiós, anunciando mediante un comunicado por vídeo que abandona las pistas de tenis y cómo afronta esta nueva etapa de su vida, con su familia como principal apoyo.

Rafa Nadal y Xisca Perelló Agencia EFE

Después de ser uno de los protagonistas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, se le daba su lugar en el deporte patrio y también su valor a nivel internacional. Ha tocado techo profesionalmente, rompiendo barreras con asombrosa facilidad a golpe de raqueta, pero ha arrastrado lesiones que le han impedido rendir como él mismo se exigía. Pero ahora su pretensiones de ser el mejor ya no están puestas en los torneos, sino en ver crecer a su hijo y criarlo al lado de la mujer que le ha acompañado a lo largo de casi toda su vida. Y es que Xisca, como así se le conoce en la intimidad a Mery Perelló,lleva a su lado desde hace casi dos décadas, como así ha destacado el propio Rafa Nadal cuando se disponía a anunciar su retirada y explicar cómo se siente.

“Mi mujer Mery… llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera.Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la alegría necesaria para continuar”, expresaba con la emoción desbordada Rafa Nadal el sacrificio de su mujer por ayudarle a cumplir sus sueños en el tenis. Y es que ella ha tenido que adaptarse a los contantes entrenamientos, viajes y ausencias de su marido este tiempo, pero comprendiendo que su posición como uno de los grandes de España conlleva un sacrificio. Pero ahora ha llegado el momento de disfrutar del tiempo perdido, sacar el mejor provecho a la nueva etapa que comienza y comenzar a generar nuevos recuerdos en familia más allá del tenis.

“La realidad es que han sido unos años difíciles. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás podría imaginar. Me siento súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir”, desgrana Rafa Nadal cómo está ante esta decisión, para después dar las gracias a sus compañeros, que en ocasiones fueron rivales en las pistas de tenis, así como a su familia, momento donde más se emocionó.