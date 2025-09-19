Woody Allen comparte una mirada íntima a su vida con Soon-Yi Previn: "Es disciplinada, decidida y una madre maravillosa"

Woody Allen ha roto su tradicional hermetismo al conceder una entrevista reveladora al Wall Street Journal, donde comparte detalles profundos sobre su vida personal y matrimonio con Soon‑Yi Previn. El cineasta, con su característico estilo, ofrece una perspectiva única sobre su relación conyugal y su trayectoria profesional. En esta conversación, Allen describe a Previn como una mujer extraordinaria: disciplinada, decidida y con una personalidad cautivadora. La define como "el motor social y cultural" de su hogar, resaltando su importancia en su vida cotidiana.

La trayectoria de Allen y Previn es compleja y marcada por circunstancias poco tradicionales. Casados desde diciembre de 1997, comparten dos hijas adoptivas, Bechet y Manzie. El director reconoce la singularidad de su unión, admitiendo que jamás imaginó casarse con "una chica mucho más joven… una huérfana coreana".

Allen enfrenta directamente las acusaciones de abuso sexual que lo han perseguido durante años. Muestra asombro ante quienes lo rechazan, cuestionando la ligereza con que se abordan estas denuncias. Su postura sigue siendo de negación tajante frente a los señalamientos.

Una relación alejada de los medios

En el ámbito cinematográfico, Allen muestra una autocrítica notable. Reconoce imperfecciones en su obra y admite que podría prescindir de la mayoría de sus películas, conservando únicamente un reducido grupo que considera destacable.

La pareja ha mantenido un perfil discreto en los últimos años, realizando apariciones públicas esporádicas y enfrentando unidos las críticas. Su comunicado conjunto contra el documental Allen v. Farrow evidencia su unidad y determinación para defenderse de las acusaciones mediáticas.

Soon‑Yi Previn emerge en la entrevista como una figura fundamental, no solo como esposa, sino como una mujer con capacidad de influencia y criterio propio, validando y acompañando el trabajo de Allen.