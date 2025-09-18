Bella Hadid manda un mensaje a sus seguidores desde el hospital: "Os quiero"

La modelo Bella Hadid ha sorprendido a sus seguidores al publicar en Instagram varias fotografías desde la cama de un hospital. La joven de 28 años, una de las figuras más reconocidas del mundo de la moda, quiso enviar un mensaje de tranquilidad y cariño a sus fans: “Os quiero, chicos”, escribió junto a las imágenes.

Hadid ha atravesado en los últimos años diferentes problemas de salud relacionados con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas que puede causar fatiga crónica, dolores articulares y otras complicaciones. Aunque no ha especificado el motivo exacto de su ingreso, sus publicaciones apuntan a que se trata de un episodio vinculado a este diagnóstico.

Bella siempre ha sido abierta acerca de su lucha contra la enfermedad. En ocasiones anteriores ha reconocido el dolor que vive en silencio y ha recordado que “la vida no siempre es lo que parece desde fuera”.

La familia de Bella no ha dejado de mostrarle su apoyo. Su madre, Yolanda Hadid, la definió como una auténtica “guerrera contra el Lyme”, mientras que su hermana Gigi compartió mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación. También figuras del mundo del espectáculo, como Nikki Reed, se sumaron con palabras de ánimo y energía positiva. En su última publicación, Bella quiso agradecer de manera especial a su madre, a la que reconoció como pieza clave en su proceso de sanación: “Gracias a mi madre por guardar todos mis historiales médicos, por estar siempre a mi lado y no separarse nunca de mí”.