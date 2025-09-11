Amber Heard retoma su vida en Madrid tras meses fuera

Mucho ruido provocó la batalla judicial de Amber Heard contra su marido, Johnny Depp. Su juicio se vivió en el mundo entero como si de un reality televisivo se tratase, siendo testigos de dantescas escenas y otras mucho más jocosas, pero que evidenciaban lo tóxico que era su relación. Hicieron bien en separar sus caminos si no se hacían el bien, pero la actriz salió muy mal parada al ser doblemente juzgada por la opinión pública, convirtiéndose en caricatura de su propio drama. Pero decidió poner tierra de por medio y ser feliz al otro lado del Atlántico.

Así aterrizó en Madrid y se dispuso a crear un hogar, iniciar una nueva etapa en su vida lejos del escándalo que le sacudió y casi logró tumbarla. En lo personal y también en lo profesional. Pero ya ha recobrado fuerzas y está renacida. Sus años en la capital española le han sentado de maravilla y parece resistirse a abandonar la ciudad como refugio. Y es que ha regresado de nuevo a sus calles con el inicio del nuevo curso escolar y la vuelta de su hija mayor a las aulas.

Amber Heard en el Museo Sorrolla de Madrid Gtres

Amber Heard, de nuevo en Madrid

La actriz estadounidense parece tener claro que su vida ahora está en Madrid. Prueba de ello no son solo los años que lleva en la capital, donde se le ha visto hacer numerosos planes de ocio, así como recorrer sus calles como una vecina más. También por el importante gesto de haber matriculado a su hija en centros educativos del centro de la ciudad. Un detalle que ha quedado desvelado al ver cómo la intérprete ha regresado a su casa y también se le ha podido ver llevando a su hija mayor, Oonagh, que ya tiene cuatro años, a su primer día de escuela.

El ritual de la vuelta al cole es importante. Al comienzo del mes de septiembre los niños tienen que adaptar de nuevo su rutina y dejar atrás la flexibilidad del verano. De nuevo vuelven a las aulas, pero el primer día es una toma de contacto con el centro, con los profesores y, sobre todo, con los compañeros de pupitre. Un instante de mucho nerviosismo para los pequeños de la casa, también para sus progenitores. Por supuesto, la estrella de Hollywood no se libra de ello.

La casa de Amber Heard en El Viso Gtres

Ya lo hará también con sus mellizos, Agnes y Ocean, que nacieron el pasado mayo. Amber Heard se marchó a Estados Unidos para dar a luz a sus retoños. Desde entonces ha permanecido al otro lado del Atlántico, pero ya ha regresado a España, como así se puede comprobar en las imágenes que ha publicado la revista ‘Hola’ este miércoles. Una nueva etapa y un regreso a la rutina, la mejor medicina tras haber superado el escándalo de su tortuoso divorcio, que primero le llevó a Mallorca y finalmente a Madrid, huyendo de su país.