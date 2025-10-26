La crónica de Marta Robles: Sarkozy entra en la cárcel y roban en el Louvre: Francia ya no es lo que era

LUNES

Empezamos la semana con el caso Koldo. El Supremo investiga la posible existencia de una caja B en el PSOE y cita a declarar, como testigo, al gerente del partido cuando se entregaron sobres con billetes tanto a Koldo como al exministro Ábalos, y también a la trabajadora que se los entregaba. Según el juez, los descuadres son poco relevantes, pero quiere investigar otras cantidades más importantes que aparecen en los informes de la UCO y que aún no han sido justificadas. Si hay una caja B o no, lo dirá la Justicia.

Entretanto, al Gobierno le toca volver a dar marcha atrás en su decisión de subirle la cuota a los autónomos: carece de apoyos políticos y sociales. Al final, congelará las cuotas por debajo de los 14.000 euros y las demás aumentarán menos que el IPC. Una nueva batalla perdida que refleja la falta de respaldo parlamentario.

En Francia, a última hora de este lunes, solo se habla de los ladrones del Louvre. Un robo de película que evidenció una brecha en la seguridad. Y eso después de que hace unas semanas se sustrajeran varias piezas de oro del Museo Nacional. El espectacular robo (a plena luz del día, cuatro ladrones y una radial) es ya una cuestión de Estado… Tendrán que llamar al inspector Gadget.

Y me pongo seria porque la Fiscalía de Sevilla abre una investigación contra las presuntas acosadoras de Sandra Peña y contra el colegio, que no activó el protocolo antibullying ni el de prevención de autolesiones, por inacción. El centro podría perder el concierto de la Junta… ¿Y? Sandra perdió la vida.

MARTES

¿Qué Leyre Díaz y Javier Pérez Dorset trataron de sonsacarle supuestas irregularidades de otros fiscales y jueces al fiscal Ignacio Stampa? Eso asegura él mismo, y también que le informaron de que, cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Pedro Sánchez les dio la orden de limpiar sin límite, cayera quien cayera… Siempre según Stampa, se presentaron como delegados del presidente que reportarían ante él y ante el fiscal general… No es de extrañar que la Fiscalía atribuya a la exmilitante del PSOE “un plan delictivo”.

Si todo este asunto de Leyre Díaz parece inverosímil, más lo era que un expresidente francés pudiera entrar en prisión… Pues lo ha hecho Sarkozy, por haber financiado su campaña electoral con dinero del dictador libio Gadafi. Y veremos cuándo sale, porque su pena es de cinco años…

MIÉRCOLES

Nogueras, la portavoz de Junts, saca a pasear su mirada de villana y amaga con romper con el Gobierno como no cumpla con sus compromisos… ¿A quién harían pagar entonces por sus siete votos?

Entre calmar a Junts y asegurar que no ha habido financiación ilegal del PSOE, tras la citación del juez del Supremo al exgerente del partido para investigar en esa dirección y tras haber tumbado el Constitucional el recurso de Ábalos por haber sido investigado siendo diputado, el presidente Sánchez no da abasto. Pero, vamos, lo de Junts y Puigdemont (que ha dicho que si al PSOE no le queda tiempo el PP no tiene ni reloj) es puro bravuconeo… ¿Qué harían con sus siete votos si rompieran con el PSOE? ¿A quién le pedirían qué?

Fugitive Catalan independence leader and MEP Carles Puigdemont arrives for a meeting with Catalonia's president at the Delegation of the Government of Catalonia to the European Union in Brussels, on September 2, 2025. Simon Wohlfahrt AFP

Ayer quedaron en suspenso las negociaciones entre Trump y Putin. Hoy Rusia ha atacado una guardería ucraniana...

JUEVES

Pues nada, a la preocupación por el caso Koldo, que ha llevado al exgerente y a la gerente del PSOE al Senado -uno a callar y la otra a hablar sobre los sobres con billetes, las negadas irregularidades en la financiación del partido-, el presidente Sánchez sigue sumando amenazas de Junts y críticas de Trump (van cinco), que no ceja…

Mientras, el caso del cribado del cáncer de mama en Andalucía llega a la Justicia. ¿La Junta ocultó información? ¿No hubo transferencias de fondos del Gobierno que facilitaran la vigilancia? La Junta ha confirmado 2.317 personas afectadas y la polémica continúa creciendo.

VIERNES

Premios Princesa de Asturias. La complicidad entre el Rey y la Princesa Leonor es más que evidente siempre, pero más en ese acto, donde el rey ha dejado claro que irá cediéndole ya el espacio a su hija. La futura Reina resaltó en su discurso “la libertad frente al miedo”, “la justicia frente a la arbitrariedad” y “la democracia frente a la intolerancia”. Palabras cruciales, como también las del galardonado a la Cooperación Internacional, Mario Draghi: “El mundo ha cambiado y Europa se afana por responder”, o del de las Letras, Eduardo Mendoza: “Las ciudades, como las novelas, son de todos y no son de nadie”. Hubo más discursos de interés, que para eso el foro no era el Parlamento… Pero no me queda espacio. Feliz finde.