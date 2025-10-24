Se descubre la verdad tras el inesperado regreso de Richard y Alejandra Gere a Estados Unidos

Hace un año, Richard Gere y su esposa Alejandra hicieron las maletas y cambiaron Nueva York por España. El actor, icono de Hollywood, y la activista gallega decidieron instalarse de forma definitiva en nuestro país, buscando una vida más tranquila y familiar.

Gere, que siempre ha presumido de su conexión con la serenidad y la naturaleza, explicó entonces que la decisión fue un gesto de amor y equilibrio: “Era algo que le debía a Alejandra. Ella vivió muchos años en Estados Unidos, ahora me tocaba a mí estar cerca de los suyos”.

Su residencia principal se encuentra en La Moraleja, la exclusiva urbanización a las afueras de Madrid donde también viven empresarios, deportistas y otras figuras públicas. Allí disfrutan de una vida discreta con sus hijos, lejos del bullicio mediático, pero sin renunciar a las comodidades ni al círculo social de la capital.

Además, han adquirido un pazo en Galicia, tierra natal de Alejandra, donde pasan largas temporadas rodeados de verde y mar. La propiedad, de estilo tradicional, está siendo restaurada con mimo y sostenibilidad, en línea con la filosofía ecológica que ambos comparten.

Dos adquisiciones que parecían indicar que la estancia del matrimonio y sus hijos en España se alargaría unos cuantos años, pero ha durado menos de lo previsto. Richard, Alejandra y los niños han regresado a Estados Unidos, y de hecho los menores ya están matriculados en una escuela del otro lado del charco.

Richard Gere and Alejandra Gere leave the premiere of 'Oh, Canada' during the 77th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 17 May 2024. SEBASTIEN NOGIER Agencia EFE

“Ya estamos de vuelta aquí. Pasamos un año con nuestra familia en España. Y lo más importante que puedo decir es que (Alejandra) estaba muy feliz, por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad, su comida... todo, toda esa maravilla cultural. Así que fue fabuloso”, confiesa el actor a la edición estadounidense de “¡Hola!”, utilizando un tiempo verbal pasado que confirma que su aventura española ha llegado a su fin.

Pero no es un adiós, sino un hasta luego, o más bien hasta muy pronto. Aunque su día a día se desempeñará en Estados Unidos, la pareja tiene previsto vivir a medio camino entre América y Europa, donde también desarrollan varios proyectos benéficos junto a la Gere Foundation.

La razón principal de este cambio de base, informa “Vanitatis”, no es otra que el actor debe atender otros proyectos profesionales en su tierra natal, pero viajará con frecuencia a España siempre que su agenda se lo permita. Es más, Alejandra ya tiene previsto regresar en los próximos días.