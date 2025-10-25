Amador Mohedano da la última hora de su salud y pone en su sitio a Rosa Benito

Rocío Carrasco ha estado dos meses aislada de la actualidad, refugiada en una nueva aventura televisiva que pronto será estrenada. Durante este tiempo de ausencia, su familia ha hecho mucho ruido. Es el caso de su hija, Rocío Flores, que ha concedido una intensa entrevista en ‘De viernes’ condenando lo sufrido y culpando a su madre de haberla sumido en la tristeza. También Olga Moreno se ha sincerado, pasando de puntillas sobre la ex de Antonio David Flores para no despertar fantasmas del pasado. También lo hace ahora su tío, Amador Mohedano, que ha atravesado graves problemas de salud, pero no le han restado ganas de sincerarse sobre las 'novedades' en la familia.

Afronta así una entrevista en la que arroja luz a su situación médica, mientras se pronuncia sobre los últimos escándalos. Como aquel en el que su hija Rosario deja claro que no habrá encuentro con su prima Rocío, pues es ella quien no quiere saber nada de los Mohedano. También sobre el tremendo enfado de su exmujer, Rosa Benito, que ha roto lazos con él porque se ha sentido traicionada. Mucho más delgado, con paso errático y con su inseparable sombrero, el protagonista de la noche entra en el plató de Telecinco tras atravesar una cortina de humo. Lo primero que hace es agradecer que la cadena le haya retirado el veto.

Amador Mohedano da la última hora sobre su salud

Lo primero que le han preguntado, como era de esperar, es cómo se encuentra: “Pues muy bien, mucho mejor, pero he estado fatal. Siguiendo por fin los tratamientos y los consejos de los médicos, pues ya he entrado por el aro y me estoy recuperando, poco a poco, pero bastante bien”. Y es que reconoce no ser el mejor enfermo y no haber respetado las indicaciones de los profesionales a la hora de tomar las medicinas prescritas. “Llegó un momento que me tomaba seis o siete pastillas diarias”. Pero también reconoce que un día se la tomaba y quizá no la retomaba hasta cuatro días después.

“Estoy bien. Estoy con buen ánimo, dentro de lo que cabe”. Un problema digestivo le dio jaque y tuvo que pasar por un hospital en Jerez de la Frontera, tras un año muy complicado por fuertes dolores de espalda. En julio “se me reventó una úlcera sangrante”, lo que supuso un susto muy grande para él, también para su familia. Ha logrado recuperarse al comer mejor, descansar como es debido y aparcar malos hábitos, pero, sobre todo, por seguir la medicación impuesta.

Suaviza mucho su revés de salud, pero ha estado muy grave. Se lo recuerdan y no puede negarlo, de ahí que reprochen a Rosa Benito que ni tan siquiera levantase el teléfono para llamarle y saber en primera persona cómo se encontraba. Amador Mohedano confiesa que el problema con su exmujer viene por su proximidad con la prensa, lo que ha cabreado a la excolaboradora. Y es que ha dicho cosas a periodistas y filtrado información que no la dejaban en buen lugar: “Está hasta las narices, harta, cansada, desolada… Yo creo que el día que explote va a caer Mediaset y va a caer media España. Se calla mucho más de lo que dice y que está cansada de su exmarido”, decía Alexia Rivas en ‘El tiempo justo’. Él confirma.

“No me gusta hablar de Rosa porque ella me lo prohíbe”, reconoce ahora Amador Mohedano, reconociendo que ha sido su verborrea la que ha dinamitado su relación con su exmujer. Le ha bloqueado para que él no pueda enviarle mensajes o llamar por teléfono. Cuando le preguntan si tiene responsabilidad, dice que “en cualquier divorcio ambos tienen parte de culpa”. Le reconducen para que se centre en el presente y subraya su derecho a hablar con periodistas cuando le plazca: “Ella a mi corta porque yo le dije la última vez que no me he muerto y que me dejase hablar con la gente”. Y es que dice que hablará siempre “libremente”, pues ya no guarda miedo y no le importa lo que le prohíban a sus 72 años. Incluso el amor de su vida.