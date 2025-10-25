El espejo del alma: Melanie Griffith y cómo volver natural su rostro hinchado

Desde su icónico papel en «Armas de Mujer» (1988), Melanie Griffith ha sido una figura esencial en la cúspide de Hollywood, famosa por su cabello rubio y su inconfundible lápiz labial rojo brillante. Pero ahora vuelve a captar la atención no por una nueva película, sino por la boda de su hija Stella del Carmen. Ahí la vimos luciendo un rostro más natural, ¡un verdadero respiro después de años de transformaciones! En 2015, su cambio físico generó revuelo: «¡Dios mío, ¿qué se ha hecho?!». Dos años después confesó: «Fui a otro médico y empezó a disolver toda esa porquería que me había puesto la otra doctora. Espero tener un aspecto más normal ahora».

Un rostro con mucha historia

Su travesía estética ha sido tan turbulenta como algunas de sus películas. Siempre franca, recordó con ironía cómo Revlon la trasladó a su línea «anti-edad» a los 34 años: «¿No debería ser a los 50 o 60?».

Melanie Griffith y Dakota Johnson Gtres

Tras el ataque de león que sufrió en los años 70 y las cirugías reconstructivas que siguieron, Griffith ha sido tan amada como criticada. En 2018, reveló haber tenido cáncer en la nariz, reavivando rumores sobre nuevas intervenciones. Su búsqueda de una imagen deseada parece más una respuesta a las miradas ajenas que a su propio reflejo.

Tratamientos

A lo largo de los años ha recurrido a distintos procedimientos estéticos para mantener la frescura de su rostro. Se sabe que ha optado por rellenos en los pómulos, con un costo aproximado de entre 800 y 2.000 euros por sesión, para recuperar volumen y definición. También habría recurrido a un lifting de cejas, valorado entre 1.000 y 2.500 euros, ideal para lograr una mirada más despierta. Su paso por la blefaroplastia, la cirugía de párpados que elimina los signos de fatiga, está entrelos 2.000 a 5.000 euros; mientras que los tratamientos láser –utilizados para rejuvenecer la piel y borrar pequeñas marcas del tiempo– suelen costar entre 300 y 1.500 euros por sesión. Además, sus característicos labios habrían sido realzados con rellenos de ácido hialurónico, cuyo precio oscila entre 300 y 800 euros. Finalmente, un lifting facial completo, con valores que pueden ir de 6.000 a 15.000 euros, habría cerrado el ciclo de transformaciones más notorias.

Así que, tras la boda de su hija y su reaparición en la revista «¡Hola!», queda claro que, en el ingrato mundo de Hollywood, cada sonrisa y cada arruga cuentan una historia. Melanie Griffith demuestra que la autenticidad sigue siendo la mejor estrategia, incluso donde la apariencia lo es todo.