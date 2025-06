Dani Fernández, cantante: “Prefiero una champions del Atleti que un grammy”

Dani Fernández presenta 'Todo cambia', un documental que recoge su trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad. En esta entrevista, el artista habla sobre el proceso de creación, los momentos personales que ha decidido mostrar y cómo ha vivido todas estas transiciones.

Hoy se estrena tu documental, algo que se aleja bastante de tu normalidad, que es subirte a un escenario a cantar. ¿Cómo surge la idea de este proyecto?

Pues más que alejarse “un poco”, se aleja muchísimo de lo que estoy acostumbrado. Siempre he sido muy fan de los documentales, me encanta investigar cómo ha sido la vida y la carrera de otros artistas. Y claro, eso me hacía también ser bastante crítico con lo que se me ofrecía. Cuando Repsol y Warner se aliaron y me propusieron hacer un seguimiento durante mi gira, enseguida pensé en todo lo que había vivido, en mi evolución personal y profesional. Así que poco a poco fuimos dando forma a lo que terminaría siendo este proyecto.

En un inicio no era exactamente un documental lo que teníamos en mente, sino más bien una pieza de unos 40 o 50 minutos centrada en el momento que estoy viviendo ahora, sobre todo relacionado con el disco "La Jauría". Pero al ver todo el material que teníamos, vimos que tenía forma de de algo más que un seguimiento y decidimos apostar por el documental.

¿Por qué elegiste el nombre "Todo cambia"?

Creo que representa perfectamente mi evolución, mi carrera. A lo largo de mi vida he vivido muchos momentos diferentes, buenos y malos, y he pasado por proyectos muy distintos. Desde mi paso por Eurovisión siendo un niño, hasta Auryn, y ahora en mi carrera en solitario, donde por fin hemos conseguido afianzar lo que soy como artista.

“Todo cambia” refleja la vida de una persona. A veces creemos tenerlo todo claro, pero la vida te sorprende y te obliga a adaptarte. Aunque no quieras, si la vida te propone nuevos retos acabas aceptando.

¿Y esos cambios te dan miedo o te motivan?

Es una mezcla de ambas cosas. Eso es lo bonito del mundo en el que vivo, es un mundo muy desconocido para mucha gente, incluso para nosotros. Te guías por la intuición, por la emoción. Hay momentos de miedo, inseguridad… y otros en los que todo eso te motiva para hacer cosas nuevas. Esa combinación de sentimientos es lo que hace tan emocionante el proceso.

En el avance del documental se percibe todo ese proceso. ¿Cómo viviste el paso de estar en una boy band a lanzarte como solista?

Cuando dejé la banda, no me sentí un fracasado, pero sí noté que mi éxito personal, el que yo soñaba como amante de la música, estaba descendiendo. Notabas que amigos te daban la espalda, pierdes relevancia, que los medios ya no se interesan tanto por ti. Te toca reconstruirte desde cero, recuperar la confianza en ti mismo.

Ese momento fue durísimo. Yo lo llamo el "des-éxito", y es de los momentos más difíciles de mi vida. Aun así, hubo personas que se quedaron a mi lado y me ayudaron a seguir. Me aferré a esa confianza ajena para sacar adelante mi música.

¿Querías mostrar cómo eres al 100%?

Totalmente. Una de las conversaciones más largas con Repsol y los directores fue precisamente sobre eso, quería ser 100% real. Quería que la gente viera quién soy, tanto para bien como para mal. Hay momentos muy tensos, como las pruebas de sonido en el WiZink, donde incluso me veo enfadado, para mi fue un shock, no me reconozco en esas imágenes.

Queríamos que todo fuera auténtico. Fuimos quitando lo que se sentía artificial. Al principio había muchas cámaras alrededor y eso generaba situaciones forzadas, que luego descartamos.

Quería que el documental fuese inspirador para cualquiera, no solo para músicos. Da igual si tu sueño es ser enfermero, pintor o mecánico, lo importante es perseguirlo.

¿Crees que has descubierto una nueva faceta de ti? Si no te dedicases a la música ¿te verías en la gran pantalla?

¡No no no! Siempre me he considerado un actor pésimo . No me veo en ese mundo. Siempre esta guay probar cosas nuevas, y de repente si me llegará algo que me apeteciera probar, igual lo haría, pero soy nefasto y en el primer momento me dirían Dani para tu casa. Lo mío es la música, no me veo fuera del escenario.

Has llenado el WiZink varias veces. ¿Te atreverías con el Bernabéu?

No me veo en el Bernabéu, mi casa es el Metropolitano. Soy del Atleti, igual que mi padre y ahora mi hija. Aunque incluso el WiZink me parece grande. Necesito muchos más conciertos ahí antes de pensar en dar ese salto al Metropolitano.

Aquí necesitamos que te mojes: ¿una Champions del Atleti o un Grammy?

¡Lo tengo clarísimo! Una Champions del Atleti. En la música ya he conseguido lo que soñaba que es vivir de esto. Pero ver una Champions con mi padre y celebrarla con él sería el momento más feliz fuera de la música. Así que si hay que renunciar a un Grammy para que eso pase… ¡que venga la Champions!

Y hablando de familia, ¿cómo compagináis la paternidad tú y tu pareja, siendo los dos músicos?

Es una locura, la verdad. Como cualquier familia en la que ambos trabajan, la organización es clave… y yo soy un desastre. Hemos tenido que ponernos las pilas. Gracias también a mi repre, Fran, que coordina con nosotros para que todo encaje.

Tener una hija implica una responsabilidad que nunca imaginé. Pero lo estamos llevando mejor de lo que esperaba. Yarea hace un papel increíble, y lo bonito es que nos apoyamos mutuamente en lo artístico. Queremos que al otro le vaya bien, y eso hace que demos lo mejor de nosotros.