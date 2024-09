El diario de Amilibia: Estíralo, Cándido, estíralo

Conversación imaginaria del Apolo de la Moncloa con Conde-Pumpido: «Cándido, mi bien amado, ¿cuánto puedes alargar el proceso de la amnistía en el TC?» «Lo que tú quieras, Jefe». «¿Tres años?» «Eso está hecho, Jefe». Es el señor de los tiempos. Ahora examina el TC si las autonomías pueden recurrir o no el asunto de la amnistía. ¿Está legitimadas? Eso lleva un huevo de tiempo, le grito al televisor. Luego están los recursos de amparo de Oriol Junqueras y el Puchi. Otro huevo de tiempo. Están también las recusaciones que propone el PP contra el mismísimo presi del TC, de la magistrada Laura Díez y del exministro Juan Carlos Campo. Más huevos de tiempo... Y encima, el Tribunal debe debatir si espera o no espera lo que tenga a bien decidir el Tribunal de Justicia de la UE. Pongamos, por poner, que son ya dos pares de huevos de tiempo.

Feijóo ha visto la jugada (por algo le ha dejado su ocultista vista de lince) y cuentan que el PP da por exprimida la amnistía. Claro: el zumo de esa naranja o piña de Mercadona se lo va a brindar Pumpido al Amado Líder en una ofrenda divina que, dicen, pasará a los anales de la jurisprudencia. Parece eso será en el 2027, por lo menos, cuando Él haya invadido todo lo que le queda por invadir y no exista institución, órgano o plaza que no cante loores a su gloria y no manifieste su inquebrantable adhesión y el voto fiel para su reelección. Leo: «El PP busca atraer a Junts y PNV y romper la mayoría de Sánchez». Hombre, ahí corre el riesgo de que Él, iluminado por el trinitario Bolaños, le espete en el Congreso: «Tanto maldecirme por mis alianzas con los independentistas y ahora va usted y hace lo mismo».

Mejor recurrir a una meiga, Feijóo.