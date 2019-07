El abrazo histórico entre Mila Ximénez e Isabel Pantoja... ¿montaje o realidad?

Mila Ximénez e Isabel Pantoja protagonizaron ayer uno de los reencuentros más increíbles de la historia de Mediaset España. Periodista y cantante se fundieron en un cariñoso abrazo tras "encontrarse" en los pasillos del edificio de la cadena. Tras 16 años de enemistad, se trata de un momento histórico para la televisión, que, casualmente, se encargaron de filmar. Anteriormente la relación entre ambas había sido nula, salvo reproches que ambas acabaron llevando a los tribunales. Precisamente por ello, su abrazo está dando bastante de qué hablar en estas últimas horas.

¿Se han olvidado ambas de que la colaboradora de "Sálvame" lleva prácticamente 10 años atacando muy duramente a la cantante por los platós de los distintos programas en los que ha participado? ¿A qué se debe verdaderamente el cambio de actitud de Mila Ximénez ante la familia Pantoja? ¿Es cierto que su animadversión ha desaparecido?

En cualquier caso, Mila Ximénez decidió anunciar a los cuatro vientos que ha enterrado el hacha de guerra con la Pantoja. "Me van a llamar pelota", se apresuró a decir, conocedora de que el abrazo daría que hablar. Entre los pasillos que frecuenta la colaboradora y el lugar donde se sucedió aquello hay dos pisos de diferencia que hasta ahora había evitado subir para no encontrarse con su, hasta ahora, enemiga acérrima.

El origen de esta tortuosa relación se remonta a aquellos días en que esta trabajaba para la cadena COPE, y en concreto para el programa radiofónico de Encarna Sánchez. Allí, según contaron Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar en "esRadio": "Hubo cosas que se contaron y no se debieron contar, o cosas que no se cuentan pero se saben". Se referían a los rumores que Mila Ximénez alimentó por aquel entonces, sobre presuntas noches de pasión que habría compartido con la locutora, que murió de cáncer en 1996.

Pero a Isabel Pantoja, que estaba en el círculo íntimo de Encarna, no le gustó nada que la periodista se dedicara a airear estas cuestiones. A partir de este momento se desataron años de burlas, insultos y demandas judiciales. Si entonces nos hubieran dicho que Isabel Pantoja y Mila Ximénez terminarían fumando "la pipa de la paz", no lo hubiéramos ni tan siquiera imaginado. Ha pasado el tiempo y todo parece haber cambiado para ambas... aunque no todos se lo creen.