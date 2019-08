Mucho se ha hablado esta semana del cumpleaños de Isabel Pantoja y es que aunque el día oficial fuera el 2 de agosto, la celebración de dicho acontecimiento tuvo lugar el 1, donde pudimos ver como familiares, amigos y hasta un autobús cargado de fans entraban en Cantora para disfrutar de uno de los días más importantes de Isabel Pantoja. Omar Montes también acudió a la fecha prevista y es que, a pesar de las advertencias de Chabelita a su madre de que, el ganador de Supervivientes 2019, no fuera a la fiesta el día que estuviese ella, el cantante se presentó con su mejor sonrisa y con un regalo que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

Anabel Pantoja ha explicado, a su salida de Cantora, que su tía no estuvo pendiente del reencuentro entre Isa Pantoja y Omar Montes: "No se dio cuenta de nada, estuvo abriendo los regalos y pendiente de que la gente estuviera bien". Parece ser que la gran preocupación de Isabel Pantoja en ese día era que todo el mundo que acudió a su hogar se sintiese como en casa y que no les faltara de nada.

La sobrinísima del clan Pantoja desmiente que Asraf estuviera en tensión en la fiesta de la tonadillera por coincidir con Omar Montes, exnovio de la que ahora es su novia, Isa Pantoja: "Yo no le noté nada". Además, la colaboradora de Sálvame ha asegurado que su prima y el ganador de Supervivientes 2019 no se dirigieron la palabra en ningún momento de la fiesta: "No se hablaron".

Anabel Pantoja ha querido desvelar también, qué le regaló Omar Montes a la que ha sido su madre en el concurso: "Una foto muy bonita", al parecer era un cuadro con el que todo el mundo se quedó con la boca abierta ya que no esperaban para nada que el cantante tuviera ese detalle con la reina de la copla.