María José Suárez, sobre los rumores de relación con Álvaro Muñoz Escassi: “Lo conozco desde hace 25 años”

Gente

Tras anunciar su separación del financiero catalán Jordi Nieto, padre de su hijo Elías, María José Suárez se ha instalado de nuevo en España. A pesar de que la suya fue una ruptura amistosa, no han tardado en surgir los rumores sobre una posible relación de la exmiss España con el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

La diseñadora se ha mostrado feliz de volver a Sevilla con su hijo Elías, de tres años, tras pasar varios años viviendo en República Dominicana y en Miami, donde el empresario catalán tiene varios negocios. “Aquí está contento porque está con mi familia, mis hermanas, sus primos, con mi madre, así que muy bien”.

En cuanto a su presunta relación con Álvaro Muñoz Escassi, ex de Lara Dibildos, María José Suárez se ha mostrado muy reacia a hacer cualquier tipo de declaración “No voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mi separación ni voy a hablar de Álvaro ni nada. Simplemente que yo estoy bien”, admitía ante la insistencia de un reportero de Europa Press. “A Álvaro lo conozco desde hace 25 años, ahora no me preguntes si somos amigos. No voy a decir nada más. Me da mucha vergüenza”.

Los rumores surgieron tras la emisión en el programa “Viva la vida” de unas imágenes de la modelo y el jinete en una paradisiaca playa del Caribe. Imágenes que corresponden al mes de mayo, semanas antes de que Suárez y Nieto comunicaran su ruptura.