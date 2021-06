¿Quién es Jordi Nieto, el ahora exmarido de María José Suárez que se casó “a la griega”?

En ocasiones la distancia es el olvido. Pero en otras es todo lo contrario. Eso es lo que le ha sucedido a María José Suárez, que incapaz de soportar el estar lejos de su familia, sus amigos y sus negocios, ha roto su matrimonio con Jordi Nieto y ha regresado a su Sevilla natal en compañía de su hijo Elías.

Así lo publicaba este miércoles en exclusiva la revista Hola, que desvelaba que la pareja habría decidido tomar caminos separados tras más de seis años de relación y a punto de celebrar su tercer aniversario de boda. Al parecer, y según apuntaba la publicación, la separación ha sido de mutuo acuerdo, amistosa y no existen terceras personas en la dolorosa decisión. Pero, ¿quién es Jordi Nieto?

Se trata de un acaudalado financiero catalán de 46 años, que desde 2006 preside Sabertia Capital Partners, que cuenta con sedes en Cataluña, Panamá y Londres; pero también preside otras dos sociedades: Latam Parts SL, cuyo objeto son las actividades de holding, y Alqvemy Special Opportunities SL, dedicada a la intermediación en operaciones de valores.

La gran boda griega

Fue en 2015 cuando la ex miss España comenzó su historia de amor con el empresario. Unos inicios complicados porque, al parecer, la exmujer de Jordi no se habría tomado demasiado bien la entrada de María José en su vida y en la de los hijos del catalán. Sin embargo, completamente enamorada, la modelo luchó contra viento y marea por una relación que no ha dejado de regalarle buenos momentos en los últimos 6 años.

El más importante, sin duda, el nacimiento de su único hijo, Elías, que el 1 de septiembre cumplirá 4 años y en quien María José está totalmente volcada. Un año después, el 11 de agosto de 2018, la pareja pasaba por el altar en enlace de ensueño celebrada en Grecia que duró tres días, en la que contaron con el apoyo de su familia y todos sus amigos.

Tras la “gran boda griega” la familia ponía rumbo a Punta Cana por el trabajo de Jordi y, a pesar de que la modelo siempre ha confesado estar feliz en el paraíso caribeño, la distancia de sus seres queridos, de su país y de sus negocios habría pesado demasiado, hasta el punto de tomar la dolorosa decisión de separarse. Una sorpréndete noticia sobre la que, por el momento, ni María José ni Jordi se han pronunciado.