Álvaro Muñoz Escassi se escapa con su “hijastra” cuando le relacionan sentimentalmente con Maria José Suarez.

Recién separada de Jordi Nieto, padre de su hijo Elías, la ex Miss España ha regresado a su Sevilla natal, habría encontrado consuelo en brazos de un viejo amigo: Álvaro Muñoz Escassi. El seductor jinete y la modelo han sido vistos en Marbella dando lugar a las especulaciones sobre un posible romance. Aunque, de momento, no hay fotos que evidencien que están juntos, algunos digitales, como Informalia, ya se hacen eco de la amistad especial que se ha fraguado entre ambos.

Según el mencionado digital, Alvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el paño de lágrimas de María José Suárez. Una amistad que se habría iniciado en Punta Cana (República Dominicana), lugar dónde residía la modelo con su marido, y donde el jinete ha pasado una larga temporada esta pasada primavera. Aunque no hay imágenes en sus redes sociales que confirmen que han estado juntos en el país caribeño, según el digital la cercanía entre ambos “ despertó los celos de Jordi Nieto, lo que provocó alguna que otra discusión entre el matrimonio.

Maria José Suarez rompe su matrimonio tres años después de su boda en Grecia

No han pasado ni tres semanas desde que trascendiera la noticia de su separación del financiero catalán Jordi Nieto, cuando Maria José Suárez vuelve a ser noticia por su amistad especial con el ex de Lara Dibildos y Sonia Ferrer. La modelo que lleva varios años viviendo en República Dominicana llegó hace tan sólo dos semanas a España con su hijo y está instalada en Coria del Río (Sevilla) en casa de sus padres. Pero los rumores que apuntan a una posible relación con el jinete se desataron la pasada semana. Desde entonces, varios paparazzis siguen sus pasos.

Hasta ahora, la última relación conocida del atractivo jinete era Carmen Matutes, hija del empresario Abel Matutes. Pero aunque hace tiempo que no se les ve juntos, mantienen buena relación como demuestra el hecho de que, actualmente, Álvaro esté con su hija María en Mykonos (Grecia). De hecho, en sus publicaciones más recientes en sus redes sociales, de hace tan sólo una semana, el jinete aparece en una piscina de un hotel, muy bronceado posando cariñoso junto a la guapísima joven lo que ha hecho que muchos piensen que se trata de su última conquista.

Álvaro, de vacaciones en Grecia, con la hija de Carmen Matutes, su última novia conocida.

Pero sí sorprende la relación que mantiene Álvaro con su “hijastra” aún más el comentario de Maria José sobre este post en el que justifica su tardanza en dar like a la espectacular foto de Álvaro con la hija de su última novia conocida: “No había dado like a la foto porque me dio mucho coraje veros tan morenos y tan guapos, pero ya se me ha pasado”.

No es la única publicación de Escassi en la que está presente la ex Miss España. Tal y como recoge Informalia, en sus respectivas cuentas de Instagram “era normal verles disfrutar de alguna que otra fiesta con otros amigos españoles como Santi Carbones o Javier Hidalgo, entre otros”. Y es que, además de ser sevillanos, suelen dejarse ver por las playas de Cádiz y Marbella, donde tienen gran cantidad de amigos en común y dónde han sido vistos recientemente juntos.

Aunque aún es pronto para saber si lo que existe entre la modelo y el jinete tiene futuro, lo cierto es que resulta significativo que, tras coincidir en Punta Cana en marzo, Maria José se deje ver en España con Escassi, un hombre que debe su fama a conquistar a mujeres muy conocidas de nuestro país y que, entre sus innumerables virtudes, no destaca la de la fidelidad.