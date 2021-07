Tom Brusse (“Supervivientes”) sobre su madre y sus infidelidades: “No me siento orgulloso de mí mismo”

Gente

Tom Brusse se ha enfrentado al Puente de las emociones y no ha podido evitar confesar algunos de los capítulos más dramáticos de su vida, como lo que sintió tras el fallecimiento de su madre, la traición a Melyssa Pinto en su paso por “La Isla de las Tentaciones” o más recientemente a Sandra Pica cuando eran pareja.

“He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de este tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas”, confesaba el francés. “Quería algo nuevo”, añadía.

Tom Brusse, en Supervivientes

“La dejé por Sandra porque pensé en mí, quería algo nuevo. Igual no tenía que haberlo hecho de esa manera. Yo antes no traicionaba a nadie. No sé lo que me pasó”, insistía, al pasar por el peldaño de la traición.

En todo momento, el concursante se ha hecho responsable de sus actos. “He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza”, lamentaba, “Le he traicionado con Melyssa al volver de la isla y hace poco le he sido infiel”.

Pero Brusse no solo reconoce haberse portado mal con sus parejas, sino también con su familia. Confesó haber hecho sufrir a los suyos, un comportamiento del que no se dio cuenta hasta el fallecimiento de su madre. “He hecho sufrir a mi familia por mis actos. Iba a mi bola, no les hacía caso. Siempre he tenido esa culpa de no estar tanto con mi madre, porque de joven hacía cosas que un hijo no puede hacer. Salía siempre de fiesta, no estudiaba. Nunca estaba con ellos…siempre con mis amigos”, lamentaba arrepentido. “No paro de culparme por todo. He hecho cosas tan feas en mi vida… no me siento orgulloso de mí mismo. No he sido un buen hijo. A veces pienso mucho pero no con el corazón, soy demasiado egoísta, pienso demasiado en mí”, añadía emocionado.

Su paso por “Supervivientes” le está ayudando a Tom Brusse a reflexionar sobre el tipo de vida que quiere llevar a partir de ahora. “Aquí me he dado cuenta de que tengo que pensar con el corazón. Lo tengo todo, pero no tenía corazón. Nada me afectaba, nada me hacía daño. Aquí me he dado cuenta de que podía cambiar muchísimo”.

Finalmente, el francés pedía disculpas a su familia y a todas las personas que le quieren. “No sé cómo perdonarme, he hecho tanto daño a la gente. No sé ni con quien hablar, ni con quien pedir perdón. A mi padre y a mi hermana quiero pedirles perdón por todo el daño. También a toda mi familia porque han estado involucrados. Quiero pedir perdón a Sandra y a su familia”.