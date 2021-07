Piqué compra un solar por 20 millones en Málaga, mientras Shakira se blinda ante la Hacienda española

Gente

Maraña empresarial

A los Piqué-Mubarak agosto se les presenta movidito. Gerad Piqué adquirió antes de pasar sus vacaciones familiares en Bahamas un solar por 20 millones de euros junto a la catedral de Málaga. Lo hizo a través de su sociedad Merad Holding, una entidad donde no está presente Shakira, la madre de sus hijos, pero sí sus progenitores. Será la cadena Meliá Hoteles quien se encargue de la gestión y ejecución del edificio, una inversión que podría llegar a los 50 millones de euros. Sin embargo, no todos son buenas noticias para esta familia cuyo nombre no deja de aparecer en titulares relacionada con Hacienda.

Ayer se desveló que el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha concluido la investigación abierta que tenía contra la cantante por presuntamente defraudar a Hacienda en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, tal y como consideraba la Fiscalía y los inspectores de la Agencia Tributaria, y ha instado a las partes a presentar escrito de acusación o de absolución. Lo que indica que el juzgado considera que hay indicios de que la cantante y su asesor fiscal pudieron cometer este delito, aunque debe ser un juzgado el que lo decida.

Lo que pocos saben es que la cantante decidió crear una sociedad española llamada precisamente She Wolf Investment S.L, junto con Global Golden Tour S.L, para organizar su entramado mercantil en España, donde reside actualmente, tras iniciar Hacienda su investigación. Dada la juventud de estas empresas, hasta ahora era un misterio para qué utilizaba Shakira las dos sociedades que creó en 2017 y 2019 para organizar su fiscalidad en España. Hoy con sus cuentas presentadas, estas dos entidades han dado la cara. El objeto de She Wolf Investment, que toma el nombre del segundo álbum bilingüe de la cantante con el que explora por primera vez el electropop con influencias de folk y música dance, es administrar las actividades del «holding» de la cantante. Y así han sido sus primeros movimientos. El 17 de agosto de 2018, la Sociedad adquirió 16.638 acciones por valor de 90.621,31 euros (100.000 dólares americanos) pertenecientes a la compañía de Texas High Brew Coffee Inc., que gestiona una conocida marca de refrescos con doble de cafeína muy popular en EEUU, donde también han invertido el exciclista Lance Amstrong, la cantante Halsey, los miembros de la banda de rock «Kings of Leon» o el chef Tim Love.

Shakira, en concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. (Photo by Greg Allen/Invision/AP, File)

Pero hay más, en enero la empresa ancló sus raíces en Luxemburgo. Según el registro mercantil español, en enero la entidad dio de alta a un nuevo accionista con un nombre muy vital: Carpe Diem Corp SARL, que tiene su sede en el mencionado país. Colocar los activos en una instrumental luxemburguesa no es en absoluto delito, pero sin duda ha hecho levantar la ceja a Hacienda. En su último ejercicio fiscal presentado, She Wolf Investment S.L. reporta que la empresa luxemburguesa es el accionista mayoritario de la licántropa entidad de Shakira. Por cierto, al registro español la cantante reporta que esta entidad no le da más que pérdidas.

Un panorama mercantil distinto presenta Global Golden Tour S.L. Aquí el registro mercantil reporta que tiene un activo de 12.895.219 euros. Igualmente, en su memoria detalla que esta empresa se encadena con una entidad luxemburguesa y con otra con sede en Delaware, el estado de EEUU famoso por acoger empresas que se lanzan a su rebajada fiscalidad. En concreto, a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad dispone de una cuenta corriente con ACE Entertainment SRL de 6.738.588 euros (5.839.332 euros en 2018), y a 31 de diciembre de 2018 la entidad reporta que disponía de una cuenta corriente acreedora con Golden Tour LLC por importe de 1.052.209 euros.

Lo importante es que She Wolf Investment y Global Golden Tour permiten a Shakira no solo gestionar los ingresos de sus espectáculos, sino también la administración de títulos de sociedades y otras entidades residentes o no en España. Este dato es importante porque, tal y como desveló la investigación de los «Papeles del Paraíso» publicada por «El Confidencial» y La Sexta, la cantante administra desde 2007 Malta Tournesol Limited, una sociedad radicada en la isla mediterránea del mismo nombre pese a que figura en la misma con domicilio en Bahamas.

Piqué y Shakira, en una foto colgada por el futbolista en su cuenta de Instagram

Ambas empresas tienen la promoción inmobiliaria entre sus fines sociales, pero, de momento, Shakira no tiene ninguna propiedad a su nombre en España. Sus casas en Miami, en Capri, el ático en Nueva York, sus inmuebles en Barranquilla, República Dominicana y Punta del Este o su propia isla en Bahamas salieron a la luz cuando tuvo que lidiar con su expareja durante su divorcio. Tras su separación, perdió su finca La Colorada en Punta del Este y una casa de campo en Uruguay. De momento, la cantante no tiene ninguna empresa española en común con Piqué, quien tiene todo su patrimonio inmobiliario con su padre y su madre. El drama judicial comienza.