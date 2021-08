Rafael Amargo señala a Marlaska por sus problemas con la Justicia: “No sé cómo puede dormir por las noches”

Gente

Polémica

Ya ha pasado más de medio año desde que Rafael Amargo fuera detenido por la policía en su domicilio de Madrid, acusado por los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de estupefacientes. La operación se llevó a cabo horas antes del estreno de su obra ‘Yerma’, que, por supuesto, tuvo que posponerse varios días, hasta que el artista fue puesto en libertad. El bailaor intenta seguir adelante con sus problemas con la Justicia todavía abiertos, y acaba de llenar a los escenarios un nuevo espectáculo: ‘Flamenco de salón’.

Aunque Rafael Amargo sigue trabajando, el cantante ha reconocido que está experimentando serios problemas para llevar a cabo nuevos proyectos en el extranjero, puesto que su pasaporte sigue retenido. El artista culpa directamente a Fernando Grande Marlaska de esta situación, a quien ha enviado un mensaje que todavía no habría recibido respuesta: “No me contesta. Creo que eso es injusto porque como juez puede hacer lo que le de la gana, pero como ministro tiene que responder a todos los ciudadanos de a pie, no puede ser tan cobarde”, ha espetado en una entrevista con Gtres.

Rafael Amargo culpa a Grande Marlaska de su situación

Rafael Amargo exige al ministro que se le devuelva sus documentos de identidad porque gran parte de su trabajo “es en el extranjero”, y vuelve a cargar duramente contra él por no responder a los correos electrónicos que supuestamente le envió hace ya siete meses: “Tiene que darme mi pasaporte para ir a trabajar, porque hasta los que están en la cárcel trabajan, porque por ley al trabajador no se le puede privar de trabajar. Él lleva siete meses privándome y no tiene ni los cojones de contestarme como un ser humano. Yo no sé cómo puede dormir y cómo el karma le deja. Mi familia sufriendo, mis hijos sufriendo…”.

Según Rafael Amargo, está preparando un gran proyecto internacional que sentará las bases para que otros artistas puedan expandir las fronteras y explotar un nicho que en nuestro país aún no se ha desarrollado: “Lo que voy a hacer, que es una película en Bollywood, donde voy a abrir un mercado para que tantos actores vayan detrás de mí a una industria cinematográfica donde todavía no ha entrado ningún español”.