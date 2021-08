Isabel Pantoja: denuncian una estafa con las entradas de su concierto en Jérez

Gente

No es ningún secreto que Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento. La guerra mediática que su hijo mantiene contra ella sigue abierta, y a la tonadillera solo le queda su música para refugiarse. En esta época complicada, ya no solo por los desafueros familiares, sino por la pandemia de coronavirus y los estragos que ha hecho en la industria, la cantante se ha animado a volver a los escenarios en una nueva gira que comienza hoy sábado 7 de agosto en Jerez. Pero su regreso se ha visto empañado por la polémica.

Según ha explicado ella misma a través de sus representantes, algunas entradas de su concierto se están revendiendo de forma ilegal, con precios que llegan a triplicar el original. “Hemos puesto en conocimiento de la justicia que se están revendiendo entradas por cuatro y cinco veces su precio en su mayoría a personas mayores”, reza el comunicado.

Isabel Pantoja en un concierto

Según ha podido saber el programa ‘Socialité', las principales afectadas de esta estafa son mujeres mayores, fans de Isabel Pantoja, dispuestas a desembolsar cantidades ingentes de dinero con tal de disfrutar de la música de su ídolo en directo. “Se están llegando a pagar hasta 12.000 euros por una entrada”, cuentan desde el espacio presentado por María Patiño.

Al parecer, Isabel Pantoja conocía esta situación desde hacía días, y su equipo ha puesto la estafa en manos de las autoridades. “La organización oficial del concierto ya ha denunciado lo que ocurre con esta página web fraudulenta, Isabel Pantoja es conocedora de esta situación desde hace días”, explican desde ‘Socialité'. Por desgracia, en España no existe una regulación clara que condene la reventa de entradas de forma online, y solo se centra en penalizar “la reventa y venta ambulante de entradas y abonos y la percepción de precios superiores a los autorizados”, cuando la operación tiene lugar en la calle.