Bertín Osborne desmiente su romance con Chabeli Navarro

Bertín Osborne ha vuelto a protagonizar los titulares de la prensa, y es que si ayer la revista ‘Semana’ publicaba que había vuelto a encontrar el amor de la mano de Chabeli Navarro, una mujer que ya conocimos en el pasado por supuestamente haber tenido un romance con Kiko Rivera. Ahora, el protagonista desmiente rotundamente este romance.

Las cámaras de Europa Press Reportajes pudieron hablar con Bertín Osborne en exclusiva y además de mostrase de lo más sorprendido con la pregunta sobre su nuevo noviazgo con Chabeli, se tomó con humor el tema por el que su nombre suena más fuerte que nunca: “Vale, hombre...”.

“De verdad... ¿tú crees que a estas horas y saliendo de un sitio? Te voy a contestar a una cosa así... No hombre no”, le decía al reportero después de escuchar la famosa pregunta, “¿cómo te voy a confirmar una tontería? Venga hombre”.

Además, tal y como publica ABC, Bertín se ha mostrado rotundo al hablar de este supuesta ilusión: “La he visto una vez en mi vida. Te aseguro que para nada tengo una relación y me hace gracia que en el texto se ponga que ya conoce a algún miembro de mi familia cuando lo cierto es que el día que me la presentaron yo iba con mi hija Eugenia. De ahí que la conocimos a la vez los dos”.

Chábeli Navarro, nueva pareja de Bertín Osborne FOTO: Instagram Instagram

“Creo que le han colado a la revista esta historia. No tengo nada en contra de esta chica que además es muy simpática pero no tengo nada que ver. Si me hubieran llamado les habría explicado la verdad porque te insisto que es una ridiculez. A estas alturas prefiero reírme que llorar con estas historias”, asegura a la misma publicación

Amor Romeira: “Esto se sabía desde agosto”

Pero la íntima amiga de Chabeli Navarro, Amor Romeira estaba con la joven en Sevilla cuando la revista Semana descubría en su portada su presunta relación sentimental con Bertín Osborne. Muy enfadada con el cantante por negar su romance y con los ataques que ha recibido Chabeli por parte de diferentes medios de comunicación, ha hablado para Chance.

La canaria no entiende “qué es lo que le da tanta vergüenza” a Bertín y por qué el cantante asegura que solo ha visto a la sevillana con el que le relacionan un día, “eso es lo que me da rabia”, la ex gran hermana confiesa sus deseos de que “Chabeli hable, pero no lo va a hacer. Tendría que contar su historia”.

“Esto ya se sabía desde agosto que a mí casi se me escapa. Que hable Bertín, yo no voy a hablar. Que sigan preguntándole a él”, insiste y asegura que Chabeli se encuentra “mal” con toda esta situación.