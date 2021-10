Bertín Osborne: “Hoy es un día complicado, estoy muy jodido”

Bertín Osborne pisaba de nuevo hoy el plató de “El Hormiguero 3.0″. Su último paso por el programa de Antena 3 arrasó en audiencia. Y como Malú el día anterior, el cantante comenzó el programa interpretando el tema que venía a presentar bajo el título: “Dos besos y medio”. Y un más que sospechoso playback.

Ya en la mesa, con su sarcasmo habitual, pidió que le cambiaran el agua por “vino, por ejemplo”.

A pesar de las risas habituales de Bertín tardó poco en contar la situación real: “hoy es un día complicado, ayer por la noche murió mi mejor amiga. Estoy muy jodido. Sin embargo, cuando me he levantado, que he hecho como 20 entrevistas, he dicho qué haría Mercedes si estuviera en mi situación. Me cuesta sacar la sonrisa, pero la tengo”. “Por ti y por ella”, apuntaba Motos.

Con Carlos Herrera

Pablo le preguntó por sus hábitos, entre ellos la hora de despertarse: “me levanto a las siete de la mañana y le escribo a Carlos Herrera sobre cosas de programa y me contesta, que no sé cómo lo hace”. “Hay días que a las diez de la noche estoy en la cama, pero puedo poner la tele, escuchar la radio o leer. Incluso todo a la vez aunque no me entero de nada”, comentaba entre risas.

Un madrugador que se va directo al gimnasio sin desayunar para machacarse. “Y después desayuno o me tomo un sandwich de jamón bueno y un tinto. Es buenísimo un tinto para desayunar, el café es una mierda”.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando contó su experiencia en una telenovela mexicana donde llegó a pedir que “le mataran” para acabar. “Adoro a México”.

“¿Viste a tus hijas cuando vinieron a El Hormiguero?”, preguntó Motos. “Mis hijas no me dijeron que venían al Hormiguero.