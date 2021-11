Gloria Camila, a por todas contra Rocío Carrasco, podría pedir cárcel para su hermana

Ayer, en ‘El programa de Ana Rosa’, Paloma García-Pelayo daba a conocer el archivo de las diligencias preliminares del proceso interpuesto por Gloria Camila Ortega contra su hermana, Rocío Carrasco. Lo que, en algunos medios, se ha tildado de “varapalo judicial”, no es más que el fin de un proceso que sólo tenía como objeto legitimar a Gloria Camila en su reclamación y obtener la documentación que su hermana habría entregado a los responsables de La Fábrica de la Tele para la realización de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, pendiente de emisión. Lo que no se contó, y se sabe ahora por boca del abogado de Gloria Camila, que ha concedido unas declaraciones al periodista Albert Domenech, es que Carrasco ha tenido que abonar las costas.

Hay que recordar que las preliminares, el proceso interpuesto por Gloria Camila contra su hermana y los responsables de la docuserie, no es más que un procedimiento para preparar una futurible demanda. No había otra forma de obtener y revisar esos documentos privados, promocionados por su hermana en Telecinco, en los que la Jurado ponía blanco sobre negro lo que pensaba de los Mohedano, y su esposo, el torero Ortega Cano. Unas reflexiones manuscritas “comprometedoras”, en las que se prometía arrastrar por el fango a los familiares más directos de Rocío Carrasco, como ya se hizo con su ex, Antonio David Flores, y su primogenita, Rocío Flores.

Pero a la mujer de Fidel Albiac, le ha salido una contrincante inesperada, su hermanastra Gloria, que ha salido en defensa del honor de sus padres adoptivos y no está dispuesta a tirar la toalla. Al contrario, a las previstas acciones civiles, se suma ahora la posibilidad de emprender un juicio por lo penal contra su hermana.

Rocío Carrasco sólo entrega un documento que perjudica la imagen de Ortega Cano

Gloria Camila se ponía en manos del letrado de su padre, Enrique Trebolle, y presentaba una demanda de diligencias preliminares por exhibición de documentos privados y personales de la artista, para lo que solicitaba que las partes demandadas aportasen al Juzgado todos esos documentos privados, titularidad de Rocío Jurado, que su hermana Rocío habría entregado a la productora.

La jueza admitía la legitimación de Gloria Camila para defender el honor y la intimidad de de su difunta madre y requería a Rocío Carrasco la entrega de la documentación, alegando que esos escritos “son propiedad de todos los hijos, por igual”. Pero, tras intentar sin éxito no entregar el contenido bomba del documental, la defensa de Rocío Carrasco el triunfo de Gloria utilizaba otra artimaña legal. Javier Vasallo decidía aportar un documento que “dejaría en mal lugar” a Ortega Cano, en vez de los promocionados “escritos” de Rocío Jurado.

La hija del campeón mundial de boxeo acudía el pasado 15 de octubre al juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas, con ganas de provocación y no dudaba en ironizar ante la prensa: ““Al final me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida”.

Rocío Carrasco y su abogado, de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

El documento, del que solo ha trascendido que no deja bien a Ortega Cano, no ha hecho más que aumentar las ganas de seguir litigando de Gloria Camila y su abogado, Enrique Trebolle, que ha tratado sin éxito de evitar que ese documento forme parte del procedimiento. “Había mucha insistencia porque se aportaran documentos, pero ahora resulta que en la vista hay mucha insistencia en que el documento que se ha aportado sea quitado del procedimiento, lo que pasa es que no se ha quitado”, decía Rocío Carrasco con cierto recochineo y añadiendo misterio al contenido de lo aportado.

El abogado de Gloria Camila: “No vamos a dejar pasar ni una”

El discurso de Enrique Trebolle al salir de la vista a los medios, evidenciaba su malestar y su deseo de continuar la batalla legal. “Dicen que no se ha entregado ninguna documentación a La Fábrica de la Tele ni a Mediaset...O bien se ha engañado a la audiencia, o se ha engañado al juzgado”, decía Trebolle. “Rocío Carrasco puede tener un documento o mil quinientos, los que sean, pero no los puede hacer públicos. No lo puede divulgar y ahí vamos a ser muy contundentes y, desde luego, no vamos a dejar pasar ni una”.

Así las cosas, Trebolle se plantea incluso, además del procedimiento civil por intromisión en la intimidad de la difunta Rocío Jurado, actuaciones penales contra Rocío Carrasco y la productora: “Desde el punto de vista de lo jurídico, es preferible engañar a la audiencia que engañar al juzgado. Si se engaña al juzgado es cárcel, querella criminal por estafa procesal”. Un delito que podría acarrear pena de prisión de hasta seis años.

Ortega Cano y su hija Gloria Camila FOTO: Instagram

Recordemos que fue Rocío Carrasco la que tuvo que desmentir que existieran unos diarios, como se anunció en Sálvame, reconociendo sólo la existencia de manuscritos de Rocío Jurado con “opiniones, reflexiones, vivencias” y que éstas se harían públicas en la segunda parte de su docu serie. Una documentación que había encontrado meses tras la muerte de su madre en su casa de La Moraleja y que, desde entonces, obra en su poder.

“La cuestión es dilucidar si esos documentos, una vez que el juez los estudie, pertenecen al ámbito privado que Rocío Jurado no quiso hacer público ni quiso que se transgrediera”, decía el penalista hace unos meses. Pero, tras la última provocación de Rocío Carrasco, aportando al juzgado documentos comprometedores contra Ortega Cano, la reacción de Gloria Camila no se hará esperar. La hija del torero, muy preocupada por la delicada salud cardíaca de su padre, promete guerra. No hay ningún paso atrás, al contrario, en el plazo de un mes, según marca la justicia, demandará a Rocío Carrasco, La Fabrica de la Tele y Mediaset.