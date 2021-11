La gran inversión inmobiliaria de Gloria Camila para asegurar su futuro

Gente

Gloria Camila ya no es una niña. La opinión pública la conoció por vez primera cuando sus padres, Rocío Carrasco y José Ortega Cano, la presentaron en sociedad tras adoptarla en Colombia. A lo largo de estos años, la joven ha conseguido desarrollar varios caminos profesionales y ha logrado hacerse un hueco en diferentes sectores, desde la televisión hasta la interpretación, pasando por la moda. Fruto de su trabajo se ha hecho con una buena cantidad de ahorros que le han permitido dar el siguiente paso en lo que a su futuro se refiere: comprar una casa para dejar su actual residencia de alquiler.

Así lo confirmó ella misma durante una charla con la prensa, en la que reveló que estaba buscando casa para comprarla, cansada de desembolsar cada mes el dinero del arrendamiento que no va a ninguna parte. “Es mejor invertir para ti, en un futuro, que estar dándole dinero a alguien en un alquiler, y al final es lo que estoy haciendo, buscar una casa para poder invertir y tenerla el día de mañana”, declaró la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado. Por lo visto, no quiere irse muy lejos de la zona en la que vive ahora, la misma en la que también han encontrado su hogar su padre Ortega Cano y la mujer de este, Ana María Aldón.

La casa de Ortega Cano en Fuente del Fresno FOTO: 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' Mediaset

Se trata de Fuente del Fresno, una exclusiva urbanización madrileña en la que la casa más barata no baja de los 775.000 euros. De momento, Gloria Camila ni se plantea buscar casa más cerca del núcleo urbano. “No, yo siempre he sido muy de afueras. A mí me gusta ir mucho al centro y estar en el centro, pero mi círculo está en las afueras”, puntualizó la hermana de Rocío Carrasco en su encuentro con los medios de comunicación.

Un buen momento

Lo cierto es que Gloria Camila atraviesa ahora por una etapa dorada en lo que a lo profesional respecta. Después de haber trabajado como actriz durante cerca de un año en la serie de Televisión Española ‘Dos vidas’, ha empezado a participar como colaboradora habitual en ‘Ya son las ocho’, la nueva apuesta de Telecinco para competir con ‘Pasapalabra’ en la franja horaria de la tarde.

Gloria Camila en el plató de 'Ya son las ocho' FOTO: La Razón Mediaset

La joven se ha mostrado muy contenta y llena de ilusión en esta nueva aventura laboral que le reportará generosos ingresos. Además, puede compaginarlo con su faceta de influencer, una ventana que también le genera beneficios gracias a las colaboraciones publicitarias que lleva a cabo con diferentes marcas.