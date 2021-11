La jugada maestra de Gloria Camila para ‘evitar’ a Rocío Carrasco en Telecinco tras su batalla judicial

Famosos

Cambios

El pasado lunes Gloria Camila se convertía, para sorpresa de algunos, en uno de los fichajes estrella del nuevo programa de Telecinco conducido por Sonsoles Ónega, ‘Ya son las ocho’. La hija de Ortega Cano se convierte así en una de las nuevas chicas ‘fresh’ de este formato, el cual intentará consolidarse y asentarse en una de las franjas más complicadas de la cadena liderada por Paolo Vasile.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho' de Telecinco FOTO: Telecinco

Por primera vez, Gloria se convierte en colaboradora de crónica social, y para ello ha contado con el apoyo de su tía, Rosa Benito, presente también en plató durante este esperado estreno. Esto supone un gran cambio en la vida de la joven tras enfrentarse durante casi un año a su reto más ilusionante: su papel como actriz en Televisión Española. A pesar de que todas las miradas estuvieron puestas en ella y las críticas de muchos sobrevolaron su persona, ha logrado demostrar ser digna merecedora del papel.

Gloria Camila interpretó a Cloe en la serie ‘Dos vidas’, una joven de 18 años que decidió mudarse a la gran ciudad para hacerle frente a una gran crisis. Ella misma, visiblemente emocionada, ha compartido durante todo este tiempo en sus redes sociales diferentes imágenes y fragmentos de sus interpretaciones. Ahora, y para su tristeza, su personaje ha desaparecido de la serie hace tan solo unas semanas, y con ello se le acabó el trabajo, de momento, como actriz.

Durante su etapa en la televisión pública, la tía de Rocío Flores decidió desvincularse por completo de todas las polémicas familiares, y más aún desde que su hermana, Rocío Carrasco, decidiese contar su verdad en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ el pasado mes de marzo. Esta decisión la tomó junto a su representante, Agustín Etienne, ya que Gloria Camila quería (y debía) mantener una imagen más blanca y apropiada de cara a su trabajo. También para las marcas que contratan sus servicios. Dicho y hecho. Así fue. En todos los meses en los que ella estuvo encarnando este papel, son escasas (más bien, nulas) las ocasiones en las que se ha manifestado públicamente con respecto a su familia.

Gloria Camila y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

Ahora las cosas han cambiado. Después de terminar con su etapa en TVE, el trabajo vuelve a llamar a su puerta y con ello, los cambios. Tras varias reuniones con su representante, con el que mantiene una excelente relación, la ex de Kiko Jiménez decidió aceptar las condiciones que le propuso Unicorn Content, productora de ‘Ya son las ocho’. Entre ellas, la de no verse en la situación de tener que contar según qué cosas sobre su hermana Rociito. Gloria Camila no soporta los conflictos y le gustan los formatos más blancos, sin odios ni conflictos provocados con el fin de rentabilizar la audiencia. Por el momento se están cumpliendo sus expectativas a la espera de lo que suceda en próximos programa, y es que cabe recordar que las hermanas se encuentran en plena batalla judicial por los escritos de su madre, Rocío Jurado.