Antonio David explica cómo le DESPIDIERON de ‘Sálvame’

“Anunciamos el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión y la productora La fábrica de la tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo”. Así anunció Carlota Corredera el despido del malagueño en ‘Sálvame’ en pleno directo, a consecuencia de las duras acusaciones que Rocío Carrasco vertió sobre él un día antes en el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Desde entonces, su cese en el magacín de corazón más famoso de la pequeña pantalla ha estado rodeado de una tremenda polémica, y son muchas las preguntas que surgen respecto a este asunto.

Ahora, ha sido el propio Antonio David Flores quien ha explicado cómo se gestó su despido en una entrevista en YouTube, que se ha emitido en el canal de JuanjoVlog. “Yo me enteré cinco minutos antes que todos vosotros. A mí ese día, como siempre, me mandan la escaleta de trabajo, tengo mi billete de AVE de Málaga a Madrid, voy a ir a trabajar y a través de mi representante me explican esta situación, y me dicen que hay problemas de escaleta y de compañeros, y que no saben si voy a ir en ese día o al siguiente. Entonces sigo a la espera de que me digan si voy a ir a trabajar o no, y de repente me entero de que me despiden por televisión, y me entero como todos vosotros”, ha señalado el ex guardia civil.

Antonio David Flores en su entrevista junto a los youtubers

“En 25 años que llevo trabajando en televisión, no he visto que a nadie le despidan públicamente y que le humillen así públicamente”, reiteraba. Además, Antonio David considera que todo lo que se ha devenido desde el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco estaba planeado desde que empezó a desarrollar el proyecto, con el único fin de elevar su popularidad para que la caída de después fuera más espectacular. “Ahora sí creo que me metieron en Gran Hermano VIP 7 por esto”.

El excolaborador reconoce que siempre se sintió bien tratado en ‘Sálvame’ y que nunca se pasó por la cabeza que su andadura en el programa pudiera terminar cómo acabó, e insiste en la idea de que lo utilizaron en pro de la narrativa: “Dicen que muchos ya habían visto el reportaje antes, entonces, si ya sabían el contenido, ¿por qué esperaron hasta el último día para despedirme?”. Sobre si volvería a trabajar en ‘la corrala de Telecinco’ o en algún programa de La fábrica de la tele, Antonio David Flores se muestra tajante: “¡Jamás! A mí se me ha hecho un daño irreparable”