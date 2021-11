Gente

Antonio David se confiesa: de su peor momento en Telecinco a los colaboradores que no traga

Antonio David Flores sigue intentando reinventarse después de ser despedido de ‘Sálvame’ en pleno directo a raíz del estreno de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que su exmujer relata el supuesto maltrato físico y psicológico al que durante años la sometió. El malagueño parece haber encontrado un hueco en YouTube, la plataforma digital en la que regenta un canal donde publica vídeos de todo tipo, desde monólogos sobre las polémicas familiares que le rodean hasta entrevistas en las que responde preguntas personales. En su última aparición, el ex guardia civil se ha confesado sobre su peor momento en televisión y los colaboradores con los que peor se lleva.

Aunque Antonio David recuerda con cariño sus años de carrera en la pequeña pantalla, reconoce que la última etapa no fue del todo positiva y revela su peor momento en televisión: el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco. Pero el excolaborador no solo señala el reportaje como lo peor que le ha pasado en materia laboral, sino también como lo peor que le ha pasado en la vida. En contraposición, recuerda que su mejor momento en televisión fue cuando recibió la llamada de Javier Sardà para ofrecerle trabajo en ‘Crónicas marcianas’: “Eres como un torero que toreas en plazas de segunda y tienes que venir conmigo”, asegura que le dijo el presentador: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida en televisión”.

Además, Antonio David también se confiesa sobre los colaboradores con los que peor se ha llevado en sus años de trabajo en televisión, y aunque pudiera parecer lo contrario, lo cierto es que no nombra a ninguno con los que coincidió en ‘Sálvame’. Aída Nízar, Enrique del Pozo o Karmele Marchante son algunos de los nombres que tiene en su lista negra, mientras que sí guarda un buen recuerdo de Alessandro Lecquio, Kiko Matamoros, Carlos Latre, Boris Izaguirre o Mila Ximénez, con quien llegó a mantener una relación de amistad, según ha confirmado él mismo en varias ocasiones.

Además, en el mismo vídeo, Antonio David Flores también comparte algunas curiosidades sobre él mismo, definiéndose como un hombre coqueto que puede llegar a tardar hasta una hora en arreglarse o como una persona de fe que tiene a Jesucristo como referente: “Antes de acostarme cada noche hablo con mi padre (fallecido) y rezo”.