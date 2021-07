Rocío Carrasco sobre el apoyo de Irene Montero a su causa: “Me he sentido apoyada, me da igual el partido”

Gente

“No me he sentido utilizada por la clase política, al revés. Me he sentido apoyada, indistintamente del partido, la bandera o el color. Para nada. Me he sentido apoyada, me da igual el partido. Hablo como ser humano. He sentido que los seres humanos que están detrás de la política me han dado apoyo. Al final, eso es de agradecer”, dijo Rocío Carrasco, haciendo referencia a todos los mensajes de apoyo que recibió por parte de políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, en su debut como fichaje estrella de Telecinco.

A raíz de esto, el conductor del espacio le preguntó sobre cómo afrontó tantas reacciones por parte de la clase política y si tuvo miedo. “Un poco sí, en un principio, me vino de sopetón. A mí no me ha gustado nunca pronunciarme, es lo que me han inculcado. Pero lo han hecho con respeto”, reconocía la colaboradora.

¡¡MUY FUERTE!! Rocío Carrasco será la nueva defensora de la audiencia #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 7, 2021

Recordar aquí que este pasado miércoles, Rocío Carrasco debutó en el plató de Telecinco para comunicar cuál será su papel dentro del espacio. A lo largo de la tarde, la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha ido pasando por varios los platós de los estudios de Mediaset y por todas las sillas para despistar a los espectadores y a la audiencia sobre cuál es su nuevo trabajo.

Finalmente, Carrasco desveló que ha sido fichada por ‘Sálvame’ para ser la nueva defensora de la audiencia. Es por esto por lo que la colaboradora se dedicará a atender las quejas de los espectadores y los testimonios de personas que han pasado una situación similar a la que ella vivió con su anterior matrimonio en un espacio llamado ‘Hable con ella’.