Laura Matamoros, en el octavo mes de embarazo: “Quiero llorar del dolor”

Gente

Recta final

Laura Matamoros se encuentra en la recta final de su embarazo. Y ha querido compartir con sus seguidores en Instagram las molestias y dolores que sufre en estos días. Acidez, agotamiento físico y mental están haciendo mella en la instagramer. “Quiero llorar del dolor” ha comentado a sus fans.

“Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. No había tenido ninguna molestia, ningún dolor... Pero ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más, tengo un dolor en las lumbares y en el coxis que me puedo morir y eso que el bebé solo pesa 1 kilo y 200 gramos”, ha confesado Laura Matamoros visiblemente cansada.

La hija de Kiko Matamoros ha encontrado alivio a su malestar en la práctica de deporte: “Falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada, a ver si con los entrenamientos y estiramientos voy mejor, ya no sé lo que hacer. Quiero llorar del dolor”, ha destacado.