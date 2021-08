Kiko Matamoros lo cuenta todo: la verdadera razón por la que se marcha del ‘Deluxe’

Gente

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ más conocidos y respetados por la audiencia. Ha estado ligado al formato de La fábrica de la tele desde sus inicios allá por el año 2009, por lo que su anuncio de que abandonaba por tiempo indefinido su trabajo en la edición ‘Deluxe’ del magacín vespertino de Telecinco cayó como un jarro de agua fría sobre todos los espectadores. Nadie esperaba que el tertuliano tomara esta decisión que en un principio parecía voluntaria, aunque ahora por fin ha confesado que se vio obligado a seguir este camino a raíz de sus discrepancias con los altos mandos del programa.

En los últimos días se ha especulado mucho acerca de las razones que llevaron a Kiko Matamoros a dejar su puesto de trabajo en el ‘Deluxe’, y algunas versiones apuntaban una vez más a su punto de vista sobre la trama de Rocío Carrasco como detonante de su partida, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como él mismo ha señalado en una entrevista con la revista Lecturas, los motivos están más relacionados con lo económico. “Me he ido del ‘Deluxe’ como se fue Sergio Ramos del Real Madrid, contra mi voluntad pero tomando una decisión que me ha correspondido a mí”, comenzó explicando el tertuliano.

Kiko Matamoros en el plató de 'Viva la vida'

Aunque nadie le obligó a marcharse, parece que Kiko Matamoros dejó de estar conforme con sus condiciones de trabajo en el ‘Deluxe’, así que no le quedó más remedio que decir adiós al programa. “El primero que tiene que valorar su trabajo es uno mismo, y yo entendía que existía cierto agravio comparativo. No voy a entrar en más detalles, no era casi una cuestión de números sino de reconocimiento, no me he sentido reconocido en ese sentido y ya está”, concluye el tertuliano en el citado medio.

Kiko Matamoros, el azote de ‘Sálvame’

Lo cierto es que en los últimos días Kiko Matamoros no ha tenido reparos a la hora de poner algunos puntos sobre las íes en relación a su trabajo en ‘Sálvame’. De hecho, recientemente se ha mostrado de lo más crítico con el programa tras despedir a Antonio Canales en pleno directo: “No sé si se puede hablar con libertad, si es conveniente o no, pero el despido de Canales me pareció la forma más fea de humillar a un profesional. Lo he visto esta mañana y verdaderamente no me he sentido orgulloso de trabajar en este programa viendo como se han hecho las cosas”.

Antonio Canales, el día de su despido en 'Sálvame'

Tanto es así que Kiko Matamoros dejó la puerta abierta a marcharse definitivamente de ‘Sálvame’ si así se terminan dando las cosas: “Es una posibilidad, que me vaya, y otra que me echen. Yo no quiero que me echen, me gusta esto, la tele y ‘Sálvame’. Este es mi trabajo y estoy a gusto, normalmente. No tengo ningún interés en irme mañana, pero si me tengo que ir, me voy. No me cuesta nada”.