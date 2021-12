Gloria Camila estalla ante su último ataque: “Tu padre es un asesino”

Gente

Polémica

El estreno de la serie documental de la hija de ‘la más grande’ dio pie a un encendido debate social que dividió a buena parte de la opinión pública entre los defensores de Rociito y todos aquellos que no creen en su relato de supuesta violencia de género. En medio de la polémica se encuentra Gloria Camila, la hermana de Rocío Carrasco, que no tiene ningún tipo de relación con ella desde hace años y se muestra de lo más cercana con Rocío Flores, su sobrina. Su postura le ha costado algunos enemigos, la mayoría de ellos procedentes de las redes sociales...

En los últimos tiempos, igual que Rocío Flores, Gloria Camila ha recibido infinidad de insultos a raíz del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco y la polémica que se ha devenido después. A la cuenta de Instagram de la colombiana llegan miles de comentarios, algunos de ellos muy negativos, que cargan especialmente contra su familia. “Tu padre, que es un borracho y tu hermano un yonqui”, comienza increpándole una usuaria, aludiendo al accidente de coche que Ortega Cano sufrió en 2013 y a la complicada situación de José Fernando, ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos desde 2017.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho' de Telecinco FOTO: Telecinco

Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que la usuaria ha continuado vertiendo su verborrea contra Gloria Camila sin que esta ni siquiera participara. “Por mucho que denuncies, tu vida está en televisión, si no, quédate en casa y fuera. Tu padre, asesino, tu padre no biológico”, ha añadido la persona en cuestión, mientras que Gloria Camila tan solo ha comentado un “vaya” ante los mensajes recibidos.

A modo de denuncia, la joven ha compartido estos mensajes con sus más de 800.0000 seguidores en su cuenta de Instagram, haciéndoles ver la brutalidad de los textos a los que tiene que hacer frente día sí, día también. No es la primera vez que Gloria Camila o Rocío Flores comparten este tipo de mensajes, amenazas, y ataques que llegan a su buzón de entrada a diario desde que se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.