Belenes y ‘christmas’: así será la Navidad de José Fernando sin Gloria Camila ni Ortega Cano

Se acercan las fiestas navideñas y todas las familias del mundo empiezan a preparar sus reuniones para disfrutar juntos de estas fechas tan señaladas, todavía con cierta precaución por la pandemia de coronavirus y la variante ómicron que tiene en vilo a la comunidad científica. En el caso de los Ortega Cano no es diferente, y este famoso clan ya va tachando los días en su calendario hasta la llegada de la Nochebuena. Sin embargo, una vez más se notará una marcada ausencia en la mesa, la de José Fernando, que sigue ingresado en el ala de psiquiatría del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos para tratar sus problemas de adicciones.

Aunque se esperaba que José Fernando recibiera el alta a principios de este año, finalmente se decretó que debía permanecer ingresado durante un periodo de tiempo indeterminado, así que le tocará celebrar las Navidades por cuarto año consecutivo alejado de su familia. Por fortuna para él y el resto de internos, desde el Centro San Juan de Dios han elaborado un plan muy especial para que los pacientes también puedan disfrutar de estas fechas en la medida de los posible, tal y como una responsable de la clínica ha confirmado a La Razón.

“Aunque todavía no nos hemos puesto a organizar las Navidades a tope, todos los años se hacen comidas especiales por Nochebuena y Navidad, con villancicos y fiesta”, explica a este periódico una trabajadora del centro, que da “por descontado” que todos los internos disfrutarán de este menú especial, “independientemente de la situación del covid”. Aunque el resto de años se suele unir a las diferentes unidades para celebrar las Pascuas, lo más probable es que, una vez más, con motivo de la pandemia, las alas se mantengan separadas, por lo que José Fernando estará solo con sus compañeros de psiquiatría.

Rocío Jurado y José Ortega Cano posan con sus hijos José Fernando y Gloria Camila FOTO: PACO TORRENTE EFE

Además, la misma fuente señala que “al ser un centro religioso también se celebran misas especiales”, pero recalca que “no son obligatorias, ahí va el que quiere”. Teniendo en cuenta el ferviente sentimiento religioso de su familia, no sería extraño ver a José Fernando en una de estas ceremonias. La trabajadora de la clínica San Juan de Dios añade también que “cada unidad organiza y prepara un belén y un jurado pasa por todas ellas para votar al mejor, aunque este año no sé qué pasará, no creo que se pueda pasar de unidad en unidad”.

En el caso de José Fernando, que se encuentra en el ala de salud mental, “los internos, con sus terapeutas, hacen siempre un belén, aunque luego no se vea de cara al exterior, y también hacen christmas, manualidades, decoran la unidad... muchas actividades para que estén entretenidos”.

En definitiva, la trabajadora insiste en que en el ala de salud mental “los terapeutas fomentan mucho la creatividad para que los pacientes estén entretenidos y no piensen en lo que no deben”, refiriéndose con esto último a los problemas de adicciones que sufren algunos internos.

En cuanto a las visitas, José Fernando podrá recibir a su familia y demás seres queridos con normalidad, siguiendo siempre las medidas de seguridad impuestas frente a la pandemia de coronavirus. Aunque otros años se han organizado “fiestas con las familias, en estas Navidades, como las anteriores, no creo que se haga por el covid”, señala la trabajadora del Centro San Juan de Dios.