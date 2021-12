María Teresa Campos reacciona a la supuesta relación de Bigote Arrocet y Bárbara Rey

Hace justo una semana se filtraba la noticia: Edmundo Arrocet y Bárbara Rey, ¡enamorados! La pareja, que lleva tres meses de discreta relación, acudía junta y muy feliz a una fiesta en la capital y, muy cómplices, confirmaban, según los testigos de su aparición estrella, que lo suyo era más que una amistad y que entre ambos hay auténtica “magia”.

Mientras Bárbara continúa sin confirmar ni desmentir su idilio con Bigote, el chileno sigue manteniendo que lleva “mucho tiempo” soltero y que es la prensa quien “inventa” sus affaires.

La periodista María Teresa Campos y Gustavo ( Chófer ) por las calles de Madrid. FOTO: USG GTRES

Y aunque a día de hoy su relación es un misterio, la ex del humorista que se había mantenido en silencio hasta el momento se ha pronunciado al respecto. María Teresa Campos, harta de las preguntas de la prensa, ha reaparecido a punto de terminar 2021 y, rotunda, ha dejado claro que no tiene nada que opinar de la vida amorosa del hombre con el que compartió 6 años de su vida.

“Punto uno, yo no tengo nada ver, nada que decir, no es una cosa de mi competencia y cada uno puede estar con quién quiera. Si voy a aclarar una cosa y es que cuando hablen de este señor en vez de decir el ex de María Teresa Campos podrían decir cualquier otra cosa como por ejemplo el ex del 1,2,3, ¿no? Bigote Arrocet”, ha declarado visiblemente molesta a Europa Press.

Centrada en ultimar los detalles de su nuevo hogar, María Teresa Campos apenas se ha dejado ver públicamente en los últimos tiempos, intentando mantenerse al margen de las noticias que ha protagonizado indirectamente estas semanas con sus hijas y su ex pareja.