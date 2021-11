Bella Hadid publica varias fotos llorando: “Esto es mi día a día desde hace unos años”

Gente

Salud mental

La supermodelo Bella Hadid ha publicado un post en Instagram que ha conseguido emocionar a sus seguidores. Se trata de una publicación con nueve fotografías en las que podemos ver a joven llorando junto a una sincera reflexión sobre la salud mental: “Las redes sociales no son reales”.

La hermana de Gigi Hadid, en el punto de mira por su reciente y polémica ruptura con Zayn Malik, se ha hecho eco de las palabras de la actriz Willow Smith sobre los problemas mentales en un documental y ha querido aportar su granito de arena: “Willow, te quiero a ti y a tus palabras. Me hizo sentir un poco menos sola y por eso me gustaría publicar esto”.

“Ese sentimiento de pensar que eres lo suficientemente bueno o de estar inseguro sobre tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que se enseña. Todos los seres humanos son diferentes, cada uno de ellos tiene algo muy especial y único que ofrecer. Y la gente se olvida de que todo el mundo se siente básicamente igual: perdido, confundido, sin saber muy bien por qué está aquí. Esa ansiedad que todo el mundo está sintiendo y tratando de cubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural”, continúa.

“Esto es más o menos mi día a día, cada noche desde hace unos años. Las redes sociales no son reales”, escribe la modelo refiriéndose a las fotografías en las que se muestra llorando y lanza un mensaje de ayuda a sus seguidores que se encuentren atravesando por un momento similar: “Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerden esto. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho”.

“La autoayuda y la enfermedad mental/el desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... tiene sus altibajos, y sus lados. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre hay lugar para que vuelva a arrancar, pero para mí siempre ha sido bueno saber que aunque sean unos días, semanas o meses, la cosa mejora, en cierta medida, aunque sea por un momento) me costó mucho tiempo meterme eso en la cabeza, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti mismo, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, siempre podrás entender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo. De todos modos. No sé por qué, pero siento cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por verme y gracias por escuchar. Os quiero”, reza el post.

Unas palabras que han tocado el corazón de sus más de 47 millones de seguidores que, agradecidos por la sinceridad y el aliento de Bella Hadid, le han demostrado su cariño y apoyo a través de miles de comentarios y más de un millón de likes en la publicación.