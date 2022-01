Rocío Osorno muestra el resultado de su rinoplastia: esta es su nueva imagen

Hace tan solo una semana la influencer sorprendía a sus seguidores al confesar había pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia. Tal y como contó en sus redes sociales, Rocío Osorno tomó la decisión de operarse la nariz cuando descubrió sus problemas al respirar mientras hacía deporte; un paso en el que le acompaño su amiga y también influencer Teresa Bass, que también pasó por quirófano el mismo día y en la misma clínica.

Osorno ha mostrado la evolución del posoperatorio día a día, desde los hematomas a los vendajes. Incluso se atrevió a mostrar su nariz, todavía hinchada, en su primera consulta tras la operación para enseñar a su millón y medio de seguidores cómo había quedado la corrección de la punta. Ya que, según explicó, la única modificación estética fue en el extremo de la nariz: subiendo la punta y cerrando los alares.

Rocío Osorno muestra su nueva imagen tras la rinoplastia FOTO: Instagram

Finalmente hoy, tras su última consulta en la clínica en la que se sometió a tal intervención, Rocío ha mostrado su nueva imagen a través de stories. “Me han liberado”, asegura, mostrando su nariz desinflamada y por fin, libre de vendajes.

Anna Ferrer también se somete a una rinoplastia

Pero Rocío Osorno y Teresa Bass no han sido las únicas influencers que han pasado por quirófano la semana pasada, también la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer anunció que se había sometido a esta misma operación estética el pasado lunes: “Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien”, añadía la hija de Paz Padilla en sus stories junto a una fotografía suya tras pasar por quirófano.