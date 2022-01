Anna Ferrer Padilla se somete a una rinoplastia: esta es su nueva imagen

Anna Ferrer Padilla ha estado desaparecida durante dos días en redes sociales. Una ausencia que ha llamado la atención de sus seguidores que, preocupados por la influencer, le han preguntado qué sucedía. Y es que tanto secretismo desataba las alarmas, hasta hoy, que la hija de Paz Padilla ha roto su silencio: “Perdonad por estar desaparecida pero el lunes me operé y aún me estoy recuperando. No os preocupéis, ha ido 100% estético y estoy súper bien”.

Ante tal expectación finalmente Anna ha desvelado de qué se trata esta operación estética: “Me he hecho una rinoplastia”. “Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien”, añadía la hija de Paz Padilla en sus stories junto a una fotografía suya tras pasar por quirófano.

Anna Ferrer Padilla se somete a una rinoplastia FOTO: Instagram

Posteriormente y ante el interés suscitado entre sus seguidores, la hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores unas imágenes en las que podíamos ver el rostro de la joven con el vendaje de después de la intervención, en las que la podíamos ver comiendo en unas terrazas al sol junto a su madre y con una gorra que le hacía pasar desapercibida a ojos de todo el mundo.