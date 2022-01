Kiosco: La Infanta Cristina, protagonista indiscutible de la prensa del corazón

La revista “¡Hola!” publica en portada a la Infanta Cristina. Tras superar los años más difíciles, la hermana de Felipe VI se separa de Iñaki Urdangarinhttps://www.larazon.es/gente/casa-real/20220124/npqguo6zmfdydmfkndf3il5gvy.html, tras la publicación de unas imágenes que descubren la relación del exjugador de balonmano con una compañera de trabajo. La revista habla con el entorno de Doña Cristina, el círculo más allegado de su marido y analiza los motivos de su divorcio.

Además, según ha podido saber “¡Hola!”, Agatha Ruiz de la Prada comienza el año enamorada. La diseñadora parece estar empezando una relación con el abogado José Manuel Díaz-Patón, de sesenta y cinco años, que es primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón. Seis meses después de su ruptura con el galerista Luis Gasset, Agatha hablaba en esta revista de su soltería. “Estoy en stand by, pero me estoy acostumbrando a estar sola… Mal”. “Lo bueno de estar en barbecho es que puedes trabajar más”, añadía la diseñadora, también marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau. Entonces, entre risas, no se imaginaba que un nuevo hombre estaba a punto de entrar en su vida.

Mafalda, hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, se casa con Marc Abousleiman, un financiero inglés de origen libanés. Todos los detalles de la boda que se celebrará por lo civil, en mayo y en Mallorca, en “¡Hola!”.

La revista “Semana” publica todas las claves del acuerdo de divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, tras descubrir su desleal con Ainhoa Armentia, compañera de trabajo en el bufete de abogados Imaz & Asociados. Tras el comunicado oficial, la Infanta estaría preparando ya el siguiente paso, la solicitud del divorcio, algo que hace alejada del foco mediático.

Olga Moreno se derrumba en plena calle y llora de manera desconsolada. “Semana” publica las imágenes de su momento más difícil. La empresaria está rota y aunque su relación con Antonio David Flores terminó hace meses, tanto ella con su entorno pensaban que se terminarían reconciliando. Una segunda oportunidad que no ha llegado y que el exguardia civil rechazó al confirmar su relación con Marta Riesco.

“Lecturas” publica en exclusiva las imágenes de Iñaki Urdangarin despidiendose de la Infanta Cristina y sus hijos, en su viaje secreto a Suiza. Tras la histórica portada que destapa su relación con Ainhoa Armentia, la revista muestra en exclusiva las fotos del viaje en el que el exduque de Palma daría explicaciones a su esposa, horas antes del comunicado.

Además, la misma revista recoge detalles de la vida de Ainhoa Armentia, que nadie ha contado. Apasionada del deporte y mujer de carácter, posee con su marido, la relación comenzó a cuajar en verano de 2021, meses después de que Urdangarin comenzara a trabajar en Imaz & Asociados, empresa en la que ella fichó en 2019. Ainhoa Armentia es analista contable, estaba casada desde hace casi dos décadas, tiene dos hijos adolescentes y está en trámites de separación.

“Diez minutos” publica la decisión que Olga Moreno ha tomado sobre su relación con Antonio David Flores. La sevillana asegura que, de momento, ella y su ex marido, que ha comenzado una relación con la periodista de Telecinco, no van a firmar el divorcio y que ambos seguirán viviendo en la misma casa de Málaga que era el domicilio familiar.