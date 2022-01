Antonio David da la cara y cuenta por qué no le contó a Olga Moreno que estaba con Marta Riesco: “Me arrepiento de no habérselo dicho”

Después de pronunciarse a principios de semana en el programa ‘Viva la Vida’, Antonio David vuelve a hacer uso de su canal de ‘Youtube’ para informar de los últimos acontecimientos familiares que han ido sucediendo en los últimos días. Así lo avanzaba recientemente en esta plataforma al título de ‘Ahora hablo yo’: “Nuestra mayor premisa es la defensa de mi familia, afrontando y plantando cara a todos aquellos que han atacado a mi familia, concretamente a Rocío Flores. Abordaré el tema en cuestión del que se está hablando (la relación con Marta Riesco9 y poder daros las explicaciones correspondientes”.

Antonio David en su canal de 'Youtube' FOTO: Youtube

Este domingo a las 21:30h, el ex colaborador de Telecinco ha comenzado el que es sin duda uno de sus directos más esperados: “Hoy es un día difícil para mí. No es mi mejor día... Si fuere yo Jorge Javier sería ese tipo de días en el que estoy indispuesto”, comienza diciendo haciendo una clara alusión a la última cancelación de la obra teatral del presentador, publicada en exclusiva por ‘La Razón’.

“Quiero hablaros de mis sentimientos y de cómo me encuentro. También de algunas cosas por las que creo que tengo que hacer autocrítica”, asegura. Haciendo un repaso de cómo se enfrentó a la denuncia de Rocío Carrasco por violencia de género y también a cómo su puesto en ‘Sálvame’ y el posterior documental, afectó, según él, a su matrimonio. A pesar de esta realidad, desliza que sigue admirando a Olga Moreno, su todavía mujer, ya que aparte de ser la madre de una de su hija Lola, es parte de su familia: “Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, pues la madre no es la que pare sino la que cría, y ella ha ejercido de madre”.

“Cuando la conocí, la elegí bien, pero me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo que formásemos una familia”. Antonio David ha hecho un repaso de lo que ha supuesto la sobrexposición mediática de los últimos tiempos, tanto en su matrimonio como en la relación con su familia: “Nuestra intención era que a nuestros hijos todo esto no les afectara nada. Durante estos meses hemos estado conviviendo en casa juntos disfrutando de ellos, haciéndoles ver que no pasaba nada. Solamente nosotros dos sabemos desde cuándo estamos separados y las conversaciones que hemos tenido”, afirma tajante.

El ‘youtuber’ ha explicado el motivo principal por el que no le contó a Olga su relación con Marta Riesco: “Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. Uno no sabe si decirlo es lo mejor o no decirlo precisamente para eso, para no hacer daño. Me arrepiento de no habérselo dicho”, concluye.