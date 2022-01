Tamara Gorro reaparece en redes

La semana pasada Tamara Gorro tomaba una drástica decisión al decidir salir de España para recuperarse de la mala racha que está pasando. La exmujer del futbolista Ezequiel Garay quiere desconectar de todo para reencontrarse a sí misma.

Sin embargo, ayer quiso volver a comunicarse con su familia virtual para lanzarles un mensaje y comunicarles cómo se encuentra. “Tranquilos que mi promesa la cumplo. Traigo a la Tamarita, la estoy buscando”. La modelo destacó en su mensaje de despedida que quería volver llena de energía y positividad y a juzgar por sus palabras está en proceso de conseguirlo. “Os pienso mucho. Al igual que hablo con mi familia todos los días, lo hago hoy con vosotros, porque estoy convencida de que también me pensáis”, ha comenzado escribiendo en la historia de Instagram.

“Sois personas que me queréis y cuidáis. Tranquilos que mi promesa la cumplo, traigo a la Tamarita, la estoy buscando. No olvidéis que… os quiero”, ha concluido la natural de Móstoles en su historia de Instagram.

Fue el pasado miércoles cuando anunció su marcha a través de su cuenta oficial de Instagram: “Hasta pronto España. Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, “no es huir, es resetear”.Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme. Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden:”Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre”.Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también).Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia. Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo.Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis.Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada.Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla.Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando.Que os quede muy claro: ME HACÉIS BIEN. Os quiero y siento cerca.

El apoyo de Ezequiel

“Estamos contigo en este camino duro y complicado para ti, no te vamos a dejar sola. Porque todos los días luchemos por volver a ver esa sonrisa en tu cara, te mereces ser feliz siempre”, escribió el exfutbolista en sus historias de Instagram hace unos días. Unas palabras que acompañó junto a una fotografía de él y Tamara donde mostraban una gran sonrisa y en la que se les ve muy felices juntos.