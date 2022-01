La promesa más sincera de Tamara Gorro: “Enderezarse y caminar despacio para no tropezar”

Tamara Gorro reapareció ayer en redes sociales, tras anunciar su ruptura con Ezequiel Garay, para desvelar a sus seguidores cómo se encuentra. En varios vídeos que subió a stories habló sobre la medicación que le ha puesto su psiquiatra, cómo se encuentra anímicamente y la cantidad de peso que ha perdido desde que ambos decidieron emprender caminos por separado.

De la misma manera, la influencer aseguraba que había tomado una decisión: “Ahora no tengo fuerzas pero a partir de mi cumpleaños me vengo arriba como me llamo Gorro”. Una firme promesa a ella misma que ha querido compartir a posteriori con su “familia virtual”, como ella denomina a sus más de 2 millones de ‘followers’.

Así, a través de una publicación en Instagram, ha querido aclarar de qué se trata esta sincera promesa: “Lo más normal cuando tenemos un bajón o varios juntos, es permitirnos el estar mal, también es necesario sacar todo lo que uno tiene dentro, a parte de escucharse a sí mismo. Pero también es obligatorio tirar hacia delante, y eso solo se consigue si uno mismo es capaz de levantarse, aunque sea con ayuda. Enderezarse y caminar, despacio para no tropezar, pero no detener esa andadura”.

“Bien, yo me he puesto fecha para ese camino, el día de mi cumpleaños. Hasta ese día me permito estar “tirada” pero como me llamo Tamara Gorro que me levanto y empiezo a caminar”, asegura en el post.

“Ay… familia virtual como os sonará esto, ¿verdad? Cuantas veces os habréis caído, cuantas veces os habréis levantado… ¡y cuantas nos quedan por caer! Pero ahí estamos nosotras, mujeres fuertes, positivas y con ganas de seguir”, finaliza la influencer en una publicación que acumula miles de comentarios de ánimo y fuerza para salir adelante en esta dura etapa.