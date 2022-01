Juan Echanove, sobre su amigo Antonio Resines: “No sé qué pasaría si no saliera de esta”

El sábado se cumple un mes desde que saltase a la luz el ingreso en la UCI de Antonio Resines en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde entonces, son pocas las veces que su mujer, Ana Pérez-Lorente, ha ofrecido algún tipo de declaración sobre su estado de salud.

Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente FOTO: Instagram

Sí lo han hecho algunos de sus compañeros más cercanos del gremio. Anabel Alonso, Santiago Segura o Javier Gutiérrez han informado sobre cómo se encontraba el reconocido actor durante las últimas semanas. Hoy lo hace el intérprete Juan Echanove, quien confía en que su compañero y amigo salga de bache de salud. “Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando”, ha deslizado en una entrevista para ‘El Objetivo’.

Juan Echanove habla sobre Antonio Resines FOTO: Atresmedia

“Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores”, dice Echanove sobre el que sin duda es uno de sus grandes amigos dentro de la profesión.

Por el momento, y a falta de novedades sobre su evolución, lo que sí se ha conocido en las últimas horas es que uno de los últimos proyectos de Antonio Resines se ha paralizado y ha tenido que retrasarse debido al bache de salud por el que este atraviesa desde el pasado mes de diciembre. Así lo ha decidido Movistar+ es, plataforma que emitirá la serie que protagoniza Antonio junto a Miguel Rellán, ‘Sentimos las molestias’, la cual estaba prevista para el próximo mes de febrero.