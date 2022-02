Rocío Osorno y ¿el nuevo beso “mundial”?

Prometo que el orden de mis columnas no altera el producto. Si la semana pasada hablaba de Sara Carbonero, hoy tengo que hablar de la nueva ¿novia? de su ex (el gran Iker), la sevillana, «influencer» y ex mujer de Coco Robatto (el senador de VOX), Rocío –«hola nueva-nariz»– Osorno.

La «influencer» se había retocado el mes pasado la nariz para corregir los problemas nasales que le impedían respirar bien, y por lo menos es de las sinceras que lo reconoce; como lo mucho que había sufrido tras sus embarazos y la consecuente falta de sueño, por lo que se hizo un relleno en las ojeras. Uno de mis cirujanos favoritos, el Dr. Franco Góngora, me asegura que él prefiere tratarlas «con la técnica de lipofilling, con grasa propia, ya que el resultado es más natural y duradero». Desgraciadamente el efecto «mamá panda» abunda entre las mujeres, pero hay un truco para evitarlo, Instantflash de Factor Skin53 en El Corte Inglés, porque Rocío, con Iker sumáis cuatro niños, y eso no hay ojera que lo aguante.

En su IG tiene un destacado llamado «amor», pero no, no hay confirmación mundial, deja ver sobre todo a sus dos retoños, que siempre huelen impecablemente gracias a la colonia de Carelia Petits, que tiene ese aroma tan de la Torre del Oro como es el azahar.

¿Y para sus cuidados corporales? Utiliza (o le paga frecuentemente) Freshly Cosmetics, pero para el cuerpo es fiel al Photoshop Oil de Ami Iyök, el truco de la mayoría de las estilistas y famosas para poder posar con piernas sin imperfecciones y un bonito tono dorado.