Así es el voluntariado africano de Alba Díaz

En plena tormenta mediática por la separación de su madre Vicky Martín Berrocal de su pareja durante tres años, Joao Veigas, Alba Díaz ha anunciado ante sus casi 300.000 seguidores en las redes sociales que deja España durante un mes para realizar labores de voluntariado en África. En Kenia, pretende ayudar altruistamente a la Asociación Índigo en un orfanato.

La hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díez “El Cordobés” se costeará sus propios gastos de manutención con una pequeña aportación económica. Mientras, ellos se ocuparán de darle un techo donde dormir y tres comidas diarias, por lo que las necesidades básicas estarán cubiertas, según informa “Semana”.

Los únicos requisitos para llevar a cabo las labores de voluntariado son ser responsable y respetuoso con la fundación. Como en cualquier lugar, tendrá normas y deberes, entre otros, tareas diarias para mantener la casa en orden y la escuela en funcionamiento. Deberá ayudar en la cocina así como a servir el desayuno, la comida o la cena a los pequeños o a enseñarles en sus rutinas diarias. Alba Díaz trabajará con ellos mano a mano para que aprendan a vestirse, bañarse en el lago, lavarse los diente o irse a dormir, hábitos que se suman también a talleres que impartirán con ellos.

Además, si fuera necesario ayudar a construir instalaciones o pintar, Alba Díaz deberá mostrarse dispuesta a hacerlo. Una experiencia que sin duda le marcará y no olvidará.

Al terminar su carrera universitaria de Business & Communication, en el College for the International Studies, y no encontrar trabajo estable, Alba ha pensado en el enriquecimiento personal que le aportará esta experiencia en África.